Все про вибори в США: як голосують американці та коли будуть результати

Вже 5 листопада 2024 року у США відбудуться президентські вибори. Головними супротивниками у боротьбі за посаду очільника країни є Камала Гарріс та Дональд Трамп.

Попри те, що у виборах беруть участь й інші кандидати, традиційно боротьба розгортається між двома таборами – республіканцями і демократами. Які особливості голосування, коли чекати результати та інші нюанси американських виборів, передає 24 Канал.

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Голосування у США

Вибори президента США традиційно відбуваються у вівторок після першого понеділка листопада. Цього разу голосування припадає на 5 листопада. Однак частина американців має право проголосувати достроково – як особисто, так і дистанційно. Зокрема, можливістю достроково проголосувати вже скористався Джо Байден.

Так, у Північній Кароліні відкріпні бюлетені для дострокового голосування почали розсилати ще 6 вересня, згодом таку можливість відкрили в Алабамі та Вісконсині. Також достроково особисте голосування розпочалося у Міннесоті, Південній Дакоті та Вірджинії

Виборчі дільниці у США відкриються 5 листопада о 5:00-7:00 й працюватимуть до 18:00-20:00 у різних штатах та в різних часових поясах. Після закриття виборчих дільниць почнеться підрахунок голосів.

Як рахують голоси у США

У виборах президента США потенційно можуть взяти участь понад 240 мільйонів виборців, а в країні немає прямих виборів президента, тобто американці голосують не за конкретного кандидата (хоча його ім’я і стоїть у бюлетені), а делегують свої голоси колегіям виборщиків.

Той з кандидатів, хто набере найбільшу кількість голосів в штаті (демократ чи республіканець), заручиться усіма 55 голосами виборщиків за принципом "переможець отримує все".

Таким чином кандидат, який набрав 270 (абсолютна більшість) із 538 голосів виборщиків, і стає президентом США.

У США є штати, які голосують традиційно голосують за демократів ("сині штати") і за республіканців ("червоні" штати"). Тому результати голосування залежать від вибору 7 "хитких" штатів – це Пенсільванія, Мічиган, Невада, Вісконсин, Північна Кароліна, Джорджія та Аризона.

Коли будуть результати і коли кандидат стає президентом

Сам підрахунок голосів відбувається фактично в режимі онлайн. Ймовірно, результати голосування у США стануть відомі вже в ніч на 6 листопада, однак у разі мінімальної різниці підрахунок може затягнутися.

Якщо ж жоден кандидат не набере переважної більшості (а це малоймовірно), то президента США визначатиме Палата представників. Там зараз більшість у Республіканської партії. Однак хвилюватися за це не варто, адже таке було лише двічі за всю історію Штатів – у 1800 та 1824 роках.

Однак після остаточного підрахунку голосів у кандидатів є ще 2 місяці, аби оскаржити результати виборів. Вже відомо, що штаби Трампа вже готують позови, які можуть бути використані для оскарження результатів виборів. Натомість більшість губернаторів штатів заявили, що готові підтвердити результати виборів.

Остаточні результати виборів будуть затверджені 5 січня 2024 року у Конгресі. Приблизно за два тижні після цього відбудеться інавгурація. До цього виконувати обов'язки буде чинний президент Джо Байден.