Історичне рішення: після якої дати США можуть надати Україні зброю для наступу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей тиждень стане для України історичним, вже 12 жовтня відбудеться зустріч "Рамштайн". Важливість полягає у наданні Україні тої зброї, яку обіцяли постачати партнери, чого поки що наші головні союзники не зробили.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, зауваживши, що на такий крок США наважаться лише після виборів у США 5 листопада. Поки що Захід боїться ескалації.

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Як позиція США може змінитись після 5 листопада

За словами заступника директора Центру, було б добре, якби союзники України надавали нам політичні гарантії та готували до контрнаступів. Поки що ж за Україну не відповідає жодна інша держава світу.

Щодо історичності, про яку говорив Зеленський, тут мовиться про передачу нашій країні тої зброї та допомоги, яку обіцяли партнери.

"Партнери повинні виконати те, що обіцяли. У нас F-16 є, а зброї до них немає. Тобто ми не маємо до них ні ракет класу "повітря-земля" JASSM, ні далекобійних ракет "повітря-повітря". Тому росіяни спокійно літають на Су-57, Су-34 скидають КАБи", – зауважив Самусь.

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Заступник директора Центру пояснив, що на "Рамштайні" буде присутній президент США Джозеф Байден та інші лідери країн, що теж є історичністю, адже завжди він проходив на рівні міністрів оборони. Саме на цій зустрічі партнери повинні обговорити постачання Україні всього необхідного.

До виборів в США 5 листопада нам не передадуть зброю до F-16 та зброю, яка надасть нам можливості проводити наступальні дії, я впевнений. Наші партнери бояться ескалації,

– зазначив Самусь.

Він пояснив, що адміністрація Байдена та передвиборчий штаб Камали Гарріс, мабуть, бояться, що якщо Росія почне вживати ескалаційних заходів, то це буде виглядати як їхня слабкість та проєктуватись на рейтингу Гарріс.

З 5 по 20 січня, на думку заступника директора Центру, буде дуже цікавий період: Байден залишить політичну кар'єру, росіяни будуть намагатись взяти максимум від цієї ситуації, як і ми. Далі ж буде незрозуміла поки нам ситуація, яка залежатиме від того, хто переможе на виборах.

Дуже важливий історичний період. Або нам передадуть необхідну зброю, або ні, що буде мати потім великі наслідки не лише для України, а й геополітично для Заходу,

– наголосив Самусь.