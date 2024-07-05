Бізнесмени та активісти надіслали Байдену листа з проханням зняти свою кандидатуру з виборів

Група політичних донорів, громадських лідерів і керівників підприємств надіслала президенту США Джо Байдену листа. У ньому вони просять припинити його участь у виборах.

Звернення до Байдена було надіслане у п'яницю, 5 липня. Просять його це зробити з огляду на майбутнє США.

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У листі Байдена попросили "закріпити спадщину"

Лист до Байдена із проханням зняти його кандидатуру підписали 168 осіб.

Ми з повагою закликаємо вас відмовитися від своєї кандидатури на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації,

– йдеться у цьому приватному листі.

До слова, він продовжував набирати підписи навіть після того, як його передали у Білий дім.

Лист був організований групою Leadership Now Project, яка була заснована в 2018 році у відповідь на зростаючу стурбованість щодо загроз демократії. До слова, у листі, який група передала Байдену, високо оцінили його службу.

У цей вагомий для нашої нації момент настав час закріпити вашу спадщину, передавши факел, як це зробив Джордж Вашингтон,

– додали у зверненні.

Серед підписантів невістка-мільярдерка засновника Walmart Крісті Волтон, колишній комісар Національної футбольної ліги Пол Дж. Тальябу, інвестор-мільярдер Майк Новограц, колишній керівник Google Нін Мосбергер-Тан, професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессіг, професор Нью-Йоркського університету та подкастер Скотт Геловей, колишній міністр армії Луїс Кальдера тощо.

У WP додали, що генеральна директорка Leadership Now Project Даніелла Баллу-Аарес, яка раніше працювала в адміністрації Обами, відмовилася коментувати цей лист у п'ятницю, 5 липня.

"Наше занепокоєння номер один – це ризик, який колишній президент Трамп представляє для економіки, національної безпеки, а також ризик підриву верховенства права. Ми також спілкуємося з членами Палати представників і Сенату, висловлюючи наші проблеми", – сказала Баллу-Аарес напередодні.

Вона також заявила, що якщо Байден залишиться кандидатом, то очікує, що всі члени групи продовжуватимуть підтримувати його проти Трампа, і водночас – що зараз у Байдена набагато більше шансів програти, ніж виграти, якщо він далі боротиметься за президентське крісло.