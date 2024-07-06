Великі сподівання: чому Путін так чекає Трампа на посту президента США

Владімір Путін заявив, що у Росії ставляться дуже серйозно до ініціатив Дональда Трампа про "мир". Так званий президент додав, що вбачає у словах американського політика "щирість" та підтримує їх.

Путін розуміє, що у Трампа немає ніякої ідеології та радіє цьому. Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, додавши, що Трамп не вірить в американське лідерство.

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Чому Путіну потрібна перемога Трампа

Дональд Трамп не вірить у вільний світ. Він готовий підтримувати диктаторів та авторитарні країни, якщо вважає, що їхні лідери люблять його. Все це відкриває для Путіна нові можливості.

Звісно, це не гарантії для російського диктатора, бо умовно через рік Трамп може повністю змінити свої позиції. Однак вже зараз Путін чує заяви з боку цього кандидата, що Сполучені Штати виділяють Україні забагато грошей.

Для Трампа не існує принципів, він все розглядає з погляду бізнесу. Тому Путін сподівається переконати його, що допомога Україні нібито погана інвестиція. А кошти краще вкладати у США. Трамп може з цим погодитися,

– зауважив Уріель Епштейн.

Переваги у вигляді хаосу від Трампа отримає і російська еліта. До того ж Трамп уже заявляв. що якщо одна з країн-учасниць НАТО платить не достатньо для гарантування безпеки США, то Росія може робити все, що завгодно, ніякої відповіді не буде. Все це дуже вигідно для Кремля.

Великий ризик полягає в тому, що передбачити дії Трампа неможливо. Якщо хтось з оточення вмовить його, що підтримувати Україну вигідно, то він це зробить. Тоді Путін стане ще агресивнішим і може відбутися зіткнення між США та Росією,

– додав Уріель Епштейн.

Тож зараз Путін справді святкує, але ризики для світу тільки зростають, бо шанси на зіткнення між двома країнами досить великі.