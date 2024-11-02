Демократи готуються до того, що Трамп може передчасно оголосити себе президентом, – ЗМІ

Демократи готуються до швидкої реакції, якщо Дональд Трамп спробує передчасно оголосити свою перемогу на виборах. Вони планують заполонити соціальні мережі та медіапростір закликами до спокою та терпіння при підрахунку голосів до останнього.

Трамп вже робив так у 2020 році, коли таки програв. Демократи готуються, що він зробить так і цьогоріч, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як реагуватимуть демократи на таку заяву Трампа

Трамп цього тижня сказав журналістам, що сподівається оголосити про перемогу в день виборів. Експерти ж попереджають, що точний підрахунок голосів може тривати кілька днів, особливо в ключових штатах.

Зазвичай переможців виборів у США оголошують великі медіакомпанії, які аналізують дані від виборчих комісій. Кандидати часом проголошують перемогу перед офіційним повідомленням, але це рідко трапляється до того, як результат стає бодай частково очевидним.

Ми, на жаль, готові, якщо він це зробить, і якщо ми знаємо, що він насправді маніпулює пресою та намагається маніпулювати консенсусом американського народу... ми готові відповісти,

– сказала його опонентка Камала Гарріс в інтерв'ю ABC.

Вона не розкрила подробиць підготовки, проте представники Демократичної партії та кампанії Гарріс підтвердили, що перш за все боротьба розгорнеться у публічному просторі. Вони планують наповнити соцмережі та телебачення закликами рахувати всі голоси перед оголошенням результатів.

Чи може Трамп оголосити себе передчасним переможцем

Кампанія Трампа заявила Reuters, що республіканець боротиметься за кожен голос до закриття виборчих дільниць, але прямо не відповіла, чи планує він знову проголосити перемогу перед офіційним оголошенням результатів.

Довідка: У 2020 році Трамп оголосив себе переможцем рано вранці після дня виборів, за три дні до того, як офіційно оголосили перемогу Джо Байдена. Трамп досі стверджує, що результат було “вкрадено” через фальсифікації. Тоді його засудили як демократи, так і багато республіканців.

Трамп та його союзники протягом кількох місяців готувалися оскаржувати результати, формуючи команду юристів і заявляючи, що люди без громадянства можуть спробувати голосувати за демократів. На мітингах Трамп часто заявляє, що їхня перемога має бути "занадто великою, щоб її могли вкрасти".

Цього разу передчасне оголошення Трампа про перемогу може не зустріти такого опору серед республіканців. В останні роки він майже повністю контролює Республіканську партію, зазначають політичні аналітики.