Трамп чи Гарріс: оприлюднено шокуючий прогноз від букмекерів

У всіх американських штатах вже зачинилися виборчі дільниці. Підрахунок голосів триває. Наразі лідирує Дональд Трамп.

Тим часом букмекери продовжують робити ставки на переможця виборів президента у США. Свій прогноз оприлюднив Polymarket, передає 24 Канал, посилаючись на дані агентства.

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Кому прогнозують перемогу

Так, ймовірність перемоги Трампа оцінюють у майже 98%, а Гарріс дають біля 3%. Слід зауважити, що видання The New York Times теж вважає тріумф республіканця беззаперечним.

Сам політик, попри те, що опрацювання голосів ще триває, теж, здається, повністю переконаний у своїй перемозі. У компанії Ілона Маска він в Мар-а-Ларго вже взявся за святкування.

Зазначимо, що результати виборів у так званих "хитких" штатах ще не відомі. Трамп поки точно переміг у Північній Кароліні та у Джорджії. Політик впевнено лідирує у Пенсильванії після опрацювання 88% бюлетенів та у Вісконсині, де зараз підраховано 83% голосів.

Результати Трампа вже кращі, ніж на той же час у 2020 році, повідомляє Politico.

У США закрилися останні виборчі дільниці – на Алясці вже також віддали свої голоси.

Станом на 8:00 Трамп має 247 голосів виборців, Гарріс – 210.