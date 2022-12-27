Дії Ілона Маска свідчать про те, що він планує йти в президенти США, – політолог

Ймовірно, гендиректор Twitter Ілон Маск збирається балотуватися у президенти США. Однак виникає проблема – він не народився в країні.

Втім, така сама історія була й з Тедом Крузом та Бараком Обамою, проте знайшли необхідні документи. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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"Є дуже багато інструментів. Можливо, він народився на яхті в нейтральних водах. Через Конституційний суд усе можна пояснити, є дуже багато винятків і аргументацій щодо цієї статті. Але те, що він робить, не схоже що він йде просувати Дональда Трампа. Він дуже активний та медійний", – відзначає Давидюк.

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Маска бачать наступником

Як наголошує Давидюк, популярна група конспірологів Canon бачать своїм наступним лідером власника Twitter. Цікаво, що це ядро підтримки Трампа. Якби Маск купляв Twitter просто щоб його повернути, вважає політолог, він там популяризував би Трампа.

У Маска є улюблений придворний художник Beeple. Подивіться, як він його зображає – альфа-самцем. Але це макіавеллізм. Сам Макіавеллі купив ЗМІ, мав свого придворного художника, літав і зустрічався з багатими сім'ями Катару, збирає гроші у фонди. Це дуже схоже на ранню стадію,

– зауважує Микола Давидюк.

Наразі усі говорять про губернатора Рона Десантіса. Однак Давидюк не бачить його суперкандидатом, навколо якого об'єднаються усі республіканці.

"Якщо не у 2024 році (Маск балотуватиметься у президенти США – 24 канал), то пізніше точно. Трамп також мріяв про президентство з кінця 90-х. Джо Байден вперше балотувався у 80-х. Ще дуже багато води може витекти… Але медійна й політична форма, яку набирає Маск, насправді політичного рівня", – резюмував політолог.