Кандидата від демократів оберуть до 7 серпня: Гарріс вже має достатньо голосів

У США тривають передвиборчі перегони. Зокрема, західні ЗМІ пишуть, що нового кандидата від демократів мають обрати до 7 серпня.

Відповідно до інформації джерел, віцепрезидентка США Камала Гарріс заручилася підтримкою більшості делегатів національного з'їзду Демократичної партії. Ймовірно, це гарантує, що вона стане кандидатом від партії на пост президента вже у серпні.

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Результати перевищують очікування

Президент Джо Байден, який вийшов із президентських перегонів, також підтримав Гарріс.

Опитування делегатів Associated Press показало, що Камалу Гарріс підтримали 2538 делегатів, що значно перевищує 1976, необхідних для перемоги у голосуванні делегатів у найближчі тижні. Голова Національного комітету Демократичної партії Хайме Харрісон заявив, що партія висуне кандидата в президенти до 7 серпня.

Делегати ще можуть змінити свою думку до 7 серпня, але в опитуванні AP ніхто інший не отримав жодного голосу, проте 57 делегатів сказали, що не визначилися.

У першій публічній появі Гарріс пообіцяла переслідувати кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, як прокурор, яким вона колись була.

Я бралась за кривдників усіх видів. Хижаки, які жорстоко ображали жінок, шахраї, які обкрадали споживачів, шахраї, які порушували правила заради власної вигоди,

– сказала Гарріс.

Реакція кампанії Трампа

Кампанія Трампа відреагувала на коментарі Гарріс. Там зазначили, що вона "така ж некомпетентна, як Джо Байден, і навіть більш ліберальна".

Вирок Трампу мають винести у вересні. Його визнали винним у фальсифікації ділових записів, щоб приховати приховані грошові виплати порнозірці. Йому також висунули кримінальні звинувачення, пов'язані з його спробами скасувати перемогу Байдена у 2020 році. Трамп неправдиво стверджує, що програв у 2020 році через фальсифікацію виборів.

Байден завітав на передвиборчий захід Гарріс. За його словами, він ухвалив правильне рішення, покинувши перегони.

Хто підтримав Гарріс

59-річна Гарріс окреслила низку заходів, які вона пообіцяла проводити. Зокрема, підписання законів про захист прав на аборти та заборону автоматів, і сказала, що зробить питання відновлення середнього класу центром свого президентства.

Майже одразу Гарріс почала консолідувати підтримку своєї кандидатури в президенти від Демократичної партії, заручившись зобов'язаннями сотень делегатів з'їзду, оголосивши про масштабний збір коштів і заручившись підтримкою вищих діячів партії.

До них входила колишня спікерка Ненсі Пелосі, яка залишалася впливовою після того, як пішла у відставку з посади лідера Палати представників партії у 2022 році. Федерація профспілок AFL-CIO, яка представляє 12,5 мільйонів працівників, заявила в понеділок, що також підтримала Гарріс.

За словами віцепрезидентки, вона зібрала 81 мільйон доларів за 24 години після відходу Байдена, що є найбільшим показником за один день у кампанії 2024 року для обох сторін.

Практично всі видатні демократи, які вважалися потенційними суперниками Гарріс, оголосили про її підтримку. Вихід Байдена з виборчих перегонів став останнім шоком у передвиборчій кампанії в Білому домі.

Гарріс похвалила Байдена за його службу країні. Гарріс поїде до Мілуокі, найбільшого міста штату Вісконсін, на полі битви, де минулого тижня відбувся національний з'їзд Республіканської партії, який яскраво продемонстрував домінування Трампа над його партією.

Трамп готувався

Гарріс є темношкірою американкою азіатського походження. Вона може створити абсолютно нову динаміку з 78-річним Трампом, запропонувавши яскравий контраст поколінь і культури.

Кампанія Трампа готувалася до її можливого підйому тижнями. Зокрема, розіслали детальну критику її діяльності щодо імміграції та інших питань, звинувативши її в тому, що вона більш ліберальна, ніж Байден.

У ньому стверджувалося, що Гарріс виступає за скасування імміграційної та митної служби США та декриміналізацію перетину кордону, підтримує так званий Зелений новий курс, підтримує мандати адміністрації щодо електромобілів та заохочує зусилля "позбавити поліції".

Деякі з цих позицій Гарріс займала як невдалий кандидат у президенти на виборах 2020 року, коли вона балотувалася за більш ліберальною програмою, ніж Байден, але не були такими, які прийняла адміністрація, зокрема щодо питань безпеки кордонів і правоохоронних органів.

Демократи офіційно оберуть кандидата 7 серпня

Демократична партія запропонувала використати віртуальне голосування для висунення свого кандидата та встановити мінімальний поріг делегатів для голосування, окресливши правила перегонів.

Відповідно до пропозиції, кандидати повинні отримати підтримку щонайменше 300 делегатів – не більше 50 від будь-якого штату – для включення до віртуального голосування. Ті, хто претендує на висунення, також повинні подати офіційну заяву про свою кандидатуру.

Якщо тільки один кандидат досягне цієї позначки, партія безпосередньо перейде до відкритого віртуального голосування – крок, який міг би швидко оформити Гарріс як кандидата. Наразі 1350 делегатів неофіційно заявили, що планують підтримати Гарріс. Кандидату потрібно було б 1976 делегатів, щоб проголосувати за них у першому турі голосування, щоб отримати висунення.

Якщо більше ніж один кандидат досягне порога в 300 делегатів, агітація триватиме "не більше кількох днів" перед голосуванням, заявили в партії.

Цю пропозицію потрібно буде ухвалити на засіданні комітету з правил конвенції. Партія має намір остаточно визначити кандидата до 7 серпня. Це означає, що з'їзд партії в Чикаго відбудеться після визначення кандидата.