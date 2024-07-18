Шанс покращити ситуацію: хто може допомогти Байдену відновити довіру американців

Рейтинги Дональда Трампа можуть суттєво вирости після замаху, що викликає серйозне хвилювання у Демократичній партії. До того ж заміну Джозефа Байдена на іншого кандидата почали активно обговорювати ще після невдалих дебатів.

Можливим кандидатом від демократів називають віцепрезидентку Камалу Гарріс. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, додавши, що вона може отримати прихильність виборців, які ще сумніваються.

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Хто може допомогти Байдену на виборах

Камала Гарріс зараз не є надто популярним політиком. До того ж багато хто сумнівається, чи голосувати за Байдена через його стан здоров'я. Виборці невпевнені, чи зможе він втриматись до кінця каденції.

У такому випадку Камала Гарріс стане президентом США. Але опитування показують, що електорат сумнівається, що хоче бачити саме такий розвиток подій.

Однак Камала Гарріс – це шанс виправити ситуацію, покращити стан Байдена. Якщо виборців, які поки не визначилися, побачать, що ця жінка справді може бути вдалим варіантом, то це спрацює,

– зауважив політолог.

До того ж кандидату у віцепрезиденти від Трампа Джей Ді Венсу є що закинути. Йому можуть згадати його антитрампійську позицію. Втім, на жаль, політична пам'ять у виборців дуже коротка, тому очікувати можна будь-чого.

У будь-якому випадку за дебатами двох потенційних віцепрезидентів було б дуже цікаво поспостерігати. Ба більше, вони можуть бути значно якіснішими, ніж дебати Трампа та Байдена.