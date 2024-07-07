"Може бути надто слабким": у НАТО бояться, що Байден не переможе Трампа на виборах, – Politico

Серед лідерів країн Північноатлантичного альянсу – паніка. Вони побоюються, що американському президенту Джо Байдену не вдасться перемогти його опонента Дональда Трампа на виборах в США.

У НАТО також розглядають трагічні сценарії навіть у разі перемоги чинного президента Сполучених Штатів. Причиною цього є його вік.

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Члени НАТО побоюються, що Байден не зможе перемогти Трампа

Так, Politico пише, що союзники по НАТО потихеньку загадуються над питанням, як довго президент Джо Байден зможе забезпечувати американську підтримку для оборони Європи.

Зазначається, що дипломати та світові лідери, які готуються до саміту НАТО у Вашингтоні, який розпочнеться вже наступного тижня, в приватних розмовах висловлюють гостру стурбованість віком, станом здоров'я та здатністю Байдена перемогти на президентських виборах 2024 року.

Загалом іноземні посадовці здебільшого виступають за переобрання Байдена і побоюються, що повернення колишнього президента США Дональда Трампа до влади завдасть шкоди НАТО і підірве військові зусилля на території нашої держави.

Побоювання підсилює нещодавній провальний виступ Байдена на дебатах, який свідчить про те, що чинний очільник Сполучених Штатів може виявитися занадто слабким, щоб перемогти Трампа та очолити світову наддержаву.

Не треба бути генієм, щоб побачити, що президент старий.. Ми не впевнені, що, навіть якщо він переможе, він зможе прожити ще чотири роки,

– сказав чиновник з європейської країни НАТО на умовах анонімності.

Водночас Дональд Трамп випереджає Джо Байдена у ключових для виборів у США штатах всього на 2%. Це найнижчий показник з жовтня 2023 року. Про це свідчать опитування у семи ключових для виборів штатах через чотири дні після перших дебатів за участю політиків.