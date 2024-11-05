Понад 20 штатів готові направити Нацгвардію у Вашингтон у разі заворушень після виборів, – АР

У Сполучених Штатах понад 20 штатів висловили готовність направити військовослужбовців Нацгвардії до Вашингтона. Це станеться у разі, якщо в американській столиці почнуться можливі заворушення після виборів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP. Вибори президента США відбуваються сьогодні, 5 листопада.

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Що відомо про готовність 20 штатів направити Нацгварію у Вашингтон

Представники Нацгвардії США зазначили, що з більш ніж 20 штатів можуть направити своїх представників у Вашингтон за необхідності та якщо надійде відповідний офіційний запит упродовж наступних тижнів після президентських виборів і перед інавгурацією.

Округ Колумбія ще не подав офіційного запиту на допомогу Національної гвардії, хоча урядовці активно скликають наради, щоб висловити занепокоєння щодо можливого насильства під час затвердження Конгресом результатів президентських виборів.

У понеділок, 4 листопада, Жан-Поль Лоренцо, керівник відділу майбутніх операцій Бюро Національної гвардії, виступив перед журналістами, заявивши, що кількість необхідних військ Національної гвардії залишається невизначеною.

Він зазначив, що рішення буде залежати від конкретних потреб округу. Однак Лоренцо підкреслив, що і Бюро Національної гвардії, і урядовці штату вживають проактивних заходів в очікуванні можливого запиту на підтримку.

До слова, ці побоювання пов'язані із заворушеннями, які сталися 6 січня 2021 року поблизу Капітолія, коли прихильники Дональда Трампа, які не погоджувалися із затвердженнями результатів виборів, на яких переміг нинішній президент США Джо Байден, прорвалися через бар'єри та поліцію, спричинивши евакуацію членів Конгресу та переривання процесу сертифікації голосів.