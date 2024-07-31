Племінник Дональда Трампа Фред заявив, що планує голосувати за Камалу Гарріс, – ЗМІ

Племінник кандидата в президенти США Дональда Трампа Фред Трамп назвав свого дядька "атомно божевільним" і заявив, що віддасть свій голос на виборах за Камалу Гарріс.

Водночас, він сказав, що прийде на інавгурацію в разі перемоги Трампа та якщо його запросять. Президентські вибори в США пройдуть вже в листопаді 2024 року.

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Племінник Трампа голосуватиме за Гарріс

Фред Трамп розповів про взаємини з дядьком, рекламуючи свою нову книгу "Всі в сім’ї: Трампи і як ми до цього дійшли". За його словами, розповідь про родину Трампа не є політичним замовленням, а радше "повною правдою" про його дядька.

У кожній сім'ї є свій божевільний дядько. Мій дядько Дональд – атомно божевільний. І він залишив свій слід в сімейній історії,

– сказав Фред в інтерв'ю.

Племінник Трампа додав, що був свідком того, як експрезидент США використовував расові образи десятиліття тому. За його словами, шлях Дональда Трампа полягав у тому, щоб бути "складним і іноді жорстоким".

На додачу, Фред Трамп розповів, що його дядько жорстоко висловлювався про людей з інвалідністю. Племінник політика процитував Трампа в інтерв'ю: "Ці люди, це все витрати... Вони повинні просто померти".

Фред Трамп наголосив, що планує віддати свій голос на президентських виборах за Гарріс.

До слова, раніше стало відомо, що віце-президентка США Камала Гарріс випередила кандидата від республіканців Дональда Трампа у чотирьох із семи ключових штатах, які, імовірно, вирішать результат виборів.