Конгрес США тепер за демократами: політолог сказав, чого очікувати Україні

Демократи таки перемогли на виборах до Конгресу США. Хоч це вигідний сценарій для України, але є негативний момент.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, поки варто стриматися від передчасного оптимізму. Хоча деякі позитивні моменти для України все ж проглядаються.

Що зміниться для України?

Як наголосив Городницький, у контексті допомоги Україні було багато питань до представників обох партій. Також багато як проукраїнських демократів, так і республіканців не потрапили до теперішнього складу Конгресу.

Також у США зараз розгорнеться серйозна внутрішньополітична боротьба. Це може перекреслити мрії про те, що Штати відновлять принаймні військову допомогу для нашої держави. Різні поправки до бюджету та нові законопроєкти Трамп цілком може блокувати.

Політична гра у США може бути дуже яскравою. Але й не факт, що ми щось із цього отримаємо. Звісно, гіпотетично може бути таке, що Трамп перестане сильно перейматися Україною та дуже дружити з Росією,

– сказав Городницький.

Що зміниться для України після виборів у США: дивіться відео 24 Каналу

Раніше аналітики повідомляли, що американський уряд ризикує потрапити у політичний глухий кут, що загрожує затримками нової військової підтримки для України.