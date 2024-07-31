Методами не гребуватиме: як Трамп намагатиметься "потопити" Гарріс

Кандидат у президенти США Дональд Трамп запускає рекламну кампанію, щоб стримати свого опонента Камалу Гарріс. Цілком ймовірно, він тиснутиме на те, що його суперницею стала жінка.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, зауваживши, що Трамп робитиме це не прямо, а опосередковано й методи не підбиратиме. У його передвиборчій риториці це вже помітно.

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Що Трамп може використати проти Гарріс

Колишній президент США може закинути віцепрезидентці Гарріс, що у неї нібито немає досвіду. Зрозуміло, що це неправда, бо вона була сенатором, генеральним прокурором, тому має потужну базу, але Трамп все одно про це скаже.

Він робитиме те, що любить: розкидатиметься безпідставними звинуваченнями, даватиме емоційні оцінки її діяльності, пов'язуватиме Гарріс з невдачами Джо Байдена,

– зауважив Олег Лісний.

Крім цього, Трамп шукатиме всі можливі недоліки, зокрема може звернути увагу на міграційну політику, за яку частково відповідала Гарріс. Але це питання є дуже складним і повністю розв'язати проблему ще нікому не вдавалося.

Також може говорити, що Гарріс нібито постійно перебувала в тіні Байдена, тому її ніхто не бачив. Однак насправді віцепрезидент є очільником Сенату, який має право двох голосів. Ми бачили, що там розглядалися важливі міжнародні питання, зокрема виділення допомоги Україні.

Натомість Гарріс може використати проти Трампа все те, що його команда колись закидала Байдену. Наприклад, щодо віку чи стану здоров'я. Республіканці намагатимуться цьому протистояти. Ба більше, їм доведеться перебудувати свою кампанію,

– підкреслив Олег Лісний.

У них все було створено проти Байдена. Його зображали старим, немічним, а тепер новий кандидат молодший, ніж сам Трамп на 19 років. Тому у передвиборчих перегонах нарешті з'явилася інтрига.