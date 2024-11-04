Ситуація у США за день до виборів президента

Вибори у США вже у вівторок. Виглядає на те, що переможця ми не дізнаємось тієї самої ночі, тож попереду буде насичений тиждень. А якщо дійде до оскарження результатів у деяких штатах (що цілком можливо), то історія може затягнутись і на довше.

Ситуація на вихідних змінилася на користь Гарріс

Про ситуацію станом на зараз Остап Яриш розповів на своїй сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал.

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Ситуація надто хитка, щоб робити якісь прогнози. Майже в усіх ключових штатах (Вісконсин, Мічиган, Пенсильванія, Аризона, Невада, Джорджія і Північна Кароліна) Камала Гарріс і Дональд Трамп йдуть нога в ногу, тож переможця там зрештою можуть вирішити навіть кілька тисяч голосів.

Хоча можуть бути сюрпризи. На вихідних багатьох здивувало нове опитування, за яким Гарріс вибилась вперед у консервативному штаті Айова, де Трамп двічі здобував впевнену перемогу. Гарріс наростила там підтримку серед жінок, зокрема через питання доступу до абортів та репродуктивної медицини.

У цілому виглядає, що на цих виборах жінки активізувались не лише в Айові, принаймні поки що. На ранньому голосуванні в ключових штатах їхня явка у середньому на 10% вища, ніж у чоловіків. Однак неясно, чи збережеться ця тенденція в день виборів. Соціологія вказує, що серед жінок більшу підтримку має Гарріс.

Щодо Трампа, то опитування в Айові він назвав фейковим і вказав на інші дані, які прогнозують йому перемогу. Перед цим він говорив про порушення в Пенсильванії і про те, що вибори в штаті можуть бути сфабрикованими. Дехто звертає увагу на те, що таким чином Трамп може готувати ґрунт для потенційного оскарження результатів.

Вашингтон готується до виборів

Крім виборів президента, у вівторок обиратимуть Палату представників і Сенат. Від цього залежатиме дуже багато, зокрема і для України. Безвідносно, хто займе Білий дім, втілювати обіцянки без підтримки Конгресу буде складно.

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Найбільша інтрига зараз – чи вдасться республіканцям повернути собі більшість у Сенаті.

Тим часом Вашингтон готується до всіх можливих сценаріїв. Конгрес і Білий дім огороджують високими парканами. В центрі міста вітрини забивають дошками. Поліція відточує план дій на випадок заворушень. Нацгвардія теж напоготові. Попередні вибори тут пам'ятають дуже добре. Як кажуть у США, buckle up (пристебніться – 24 Канал).