Все з ніг на голову: що дивного відбувається перед виборами у США

Напередодні виборів в США, які відбудуться вже сьогодні, в країні відбуваються дивні речі. Виборці країни трохи "переплутали" тих, кого логічно мали б підтримувати.

Так, демократи можуть підтримувати Дональда Трампа, а республіканці – Камалу Гарріс. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що будь-який кандидат буде підтримувати Україну через певну особливість механізму.

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Що дивного відбувається перед виборами у США

Голова благодійного фонду розповіла, що зараз в США люди стоять у величезних чергах на виборчих ділянках. Є багато випадків, коли демократи підтримують Трампа, а республіканці говорять, що він жахливий і підтримують Гарріс.

Хто лідирує на виборах: дивіться карту

Навіть у Конгресі є республіканці, яким не подобається Трамп і демократи, яким не подобається Гарріс.

Таке є всюди, все заплуталось. Це багато що говорить про політику, психологію та соціологію, що будь-який переможець буде зв'язаний з руками і ногами,

– зауважила Романова.

Голова благодійного фонду зазначила, що серед американців є припущення, що якщо лідер Республіканської партії переможе, він хоче стати американським диктатором. Однак Конгрес країни не дозволить йому це зробити.

Романова впевнена, що Україна зможе домовитись з Трампом не тому, що він може це зробити, а тому, що за ним стоять певні люди.

За ним стоять і демократи, і республіканці. Американський механізм поки працює. Те саме буде і з Гарріс, вона має дуже проукраїнський почерк,

– сказала вона.

Голова благодійного фонду додала, що хто б з кандидатів не виграв, США, попри всі недоліки, буде залишатись цивілізованою країною та підтримувати Україну. В США будуть дискусії щодо розміру та ефективності допомоги нашій країні, але точно ніхто не підтримає Росію.

До речі, наприкінці вересня цього року Володимир Зеленський мав зустріч і з Гарріс, і з Трампом. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що президент України має гарні особисті відносини з обома кандидатами, і жоден з них не дозволить Владіміру Путіну перемогти.