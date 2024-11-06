У Трампа розповіли, якими будуть його перші кроки після повернення в Білий дім

Дональд Трамп після повернення у Білий дім насамперед займеться питаннями нелегальної міграції та видобутку нафти. Зокрема, майбутній президент США вирішуватиме питання, зміни щодо яких може запровадити виконавчими указами, тобто без додаткового схвалення Конгресу.

Трамп перетворив Республіканську партію на "партію робітничого класу", що засвідчило зростання підтримки з боку темношкірих виборців і виборців латиноамериканського походження, пише 24 Канал з посиланням на заяви в ефірі CBS старшого радника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Джейсона Міллера.

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Чим займеться Трамп у Білому домі насамперед

Уся політика щодо безпеки кордонів, яка була запроваджена Трампом, може бути просто повернута так, як вона була раніше. Їм (команді Трампа – 24 канал) не потрібне рішення Конгресу, аби повернути захист кордону,

– заявив Міллер.

Також він сказав, що Дональд Трамп розширить розвідку енергоресурів, щоб знизити ціни. Щодо інших дій, то вони вимагатимуть законодавчих дій і відповідних рішень.

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До речі, ЗМІ писали, що Дональд Трамп може поговорити з Владіміром Путіним вже 6 листопада. Така телефонна розмова, на думку старшого наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних сил Тіма Вілласі-Вілса, створила б очікування врегулювання шляхом переговорів.