Камала Гарріс буде подарунком для Європи: як вибори в США вплинуть на підтримку України

На президентських виборах у Сполучених Штатах демократів представить Камала Гарріс. У п'ятницю, 2 серпня, вона стала офіційною кандидаткою на пост президента від Демократичної партії.

Гарріс має високі рейтинги й становить серйозну конкуренцію кандидату від республіканців Дональду Трампу. Однак з погляду українського питання потенційна перемога Гарріс теж має ризики, сказав 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Який ризик для України від перемоги Гарріс

Потенціал Камали Гарріс не вичерпаний. Проте якщо дивитися через призму українського питання, зараз не треба бути в ейфорії від ймовірної перемоги Камали Гарріс на виборах.

Адже вона позиціонує себе як доволі поміркований політик. Чого лише вартує її позиція щодо війни Ізраїлю проти ХАМАС. Гарріс відкрито й відверто виступає на стороні Палестини, засуджує воєнні дії та закликає до примирення.

Для нас це може бути викликом, адже її перемога може означати підтримку України лише у тих межах, які є зараз й не більше. Це створюватиме умови фактично для примусу України до поступок перед росіянами,

– мовив Клочок.

У будь-якому випадку сьогодні є ризики від перемоги й кандидата від республіканців, й від демократів. Однак, на думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", більші ризики від перемоги Трампа.

Для Сполучених Штатів найкращий варіант, коли американці не поступаються першістю Китаю, а Трамп фактично ставить під сумнів необхідність такого позиціонування США. Він не вважає за потрібне, наприклад, підтримувати на високому рівні євроатлантичну співпрацю, що обіцяє робити Гарріс,

– зазначив Клочок.

За його словами, для Європи перемога Камали Гарріс – просто подарунок. Зараз європейські чиновники розхолодилися після того, як замінили Джо Байдена.

Які шанси Гарріс на перемогу

Утім, не варто поспішати й робити однозначні висновки щодо цієї кампанії, адже по Штатах ситуація залишає доволі цікавою. У багатьох Штатах Трамп має більшість голосів. Тож все залежатиме від кількості виборців, які будуть обрані від штатів.

Не виключено, що може повторитися історія з виборами Хілларі Клінтон. Однак є один такий суттєвий нюанс – Камала Гарріс лише на початку виборчої кампанії,

– додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Зараз Демократична партія продемонструвала готовність до внутрішньопартійного діалогу й пошуку консенсусу. Це відбувалося не без тиску донорів, які не хотіли давати гроші на кампанію Джо Байдена.