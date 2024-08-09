Вдається до чудових рішень: якою буде політика Камали Гарріс щодо України

Кандидатка у президенти США перебуває у розпалі виборчої кампанії. Її кадрові рішення наразі є дуже позитивними для України.

Політолог та голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу про те, як надалі може змінитися політика Гарріс, зокрема і щодо України.

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Проукраїнська команда Гарріс

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс обрала свого віцепрезидента. Ним став губернатор Міннесоти Тім Волз. Він вже відзначився цікавою заявою, у якій назвав Дональда Трампа та його віцепрезидента Джей Ді Венса "моторошними та до біса дивними".

Як Гарріс, так і Волз є проукраїнськими особами в американській політиці.

Очевидно, що в цьому випадку Камала Гарріс зараз проводить все ж кампанію як проєкт-продовження Байдена, але, якщо вона переможе, то вибудовуватиме власну стратегію. Якщо ми говоримо про оточення Гарріс, то можна згадати про її радника з безпеки пана Філіпа Гордона, який має проактивну позицію, зокрема в українському питанні,

– наголосив Ігор Чаленко.

Гордон є прихильником збільшення надання допомоги України. Саме він, у випадку перемоги Камали Гарріс на виборах, займе теперішню посаду Джейка Саллівана – радника президента США з національної безпеки.

"Щодо пана Волза. Я все ж думав, що на посаду віцепрезидента оберуть пана Шапіро (губернатор Пенсильванії – 24 Канал), бо з точки зору внутрішньоамериканської політики це був би вигідніший варіант. Гарріс могла б гарантовано долучити більше виборників з Пенсильванії, ніж з Міннесоти. Але для нас обрання Волза – це позитивний сигнал", – зауважив політолог.

Тім Волз навіть на посаді губернатора інтенсифікував відносини з Україною. Наприклад, вже є підписана угода про співробітництво між Міннесотою та Чернігівщиною. Тобто це розвиток регіональної політики. Крім того, Волз був одним із 20 губернаторів, які безпосередньо спілкувалися з президентом України, аби надалі адвокатувати збільшення підтримки Україні.