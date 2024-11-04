Переживши одне президентство Трампа, європейські політики кажуть, що вони більш готові до другого. Вони знають, які дипломатичні танці потрібні, і вони розробляють різні плани на випадок непередбачених обставин щодо безпеки та торгівлі,

– пишуть у виданні.

Водночас готовність не знизила занепокоєння щодо Трампа. В певному сенсі європейські чиновники говорять, що готові мати справу з республіканцем значно менше, аніж кілька років тому.

WP пише, що за минулої каденції Дональд Трамп зіткнувся з "вирішальною особою Європи", тобто "непохитною" канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Однак у виданні зазначають, що наразі на континенті немає політичного лідера такої сили.

"Що станеться, якщо в Америці вдруге оберуть президента, який оголосить НАТО застарілим і більше не бажає виконувати обіцянки щодо безпеки? Тоді ми будемо самі. І я маю на увазі не лише нас, німців, але і європейців", – каже Фрідріх Мерц, лідер партії німецьких консервативних християнських демократів.

Опитані чиновники переважно вважають, що незалежно від результатів виборів у центрі уваги США в майбутньому все більше буде Індійсько-Тихоокеанський регіон. Європейцям доведеться зробити ще більше для своєї безпеки.