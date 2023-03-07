Вибори в Туреччині: стало відомо, хто стане опонентом Ердогана

Президентські вибори у 2023 стануть найскладнішими за всі 20 років правління для чинного лідера Туреччини Реджепа Ердогана. Після довгих переговорів опозиція все ж визначилася із кандидатом.

Всі опозиційні партії Туреччини обрали єдиного кандидата на пост президента. Ним стане Кемаль Кілічдароглу.

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Опозиція Туреччини була близька до розвалу

Складні переговори щодо вибору єдиного кандидата від опозиції на пост президента тривали кілька тижнів. Альянс так довго сперечався, що був близький до розвалу. Проте в понеділок, 6 березня, коаліція "Стіл шести" офіційно представила свого кандидата – Кемаля Кілічдароглу.

Після зустрічі з представниками шести партій в Анкарі лідер опозиції заявив, що народна коаліція "керуватиме країною через консультації та у згоді один з одним".

Наша єдина мета – привести країну до днів процвітання, миру та радості,

– заявив опонент Ердогана на передвиборчому мітингу.

Що відомо про Кемаля Кілічдароглу

74-річний Кемаль Кілічдароглу очолював лівоцентристську Республіканську народну партію (CHP), яка є найбільшою опозиційною партією країни. Працював також в Управлінні соціального забезпечення Туреччини.

Через худорляву статуру та скромний стиль його прозвали "Турецьким Ґанді". У політичних колах Кемалю Кілічдароглу приписують успіх на виборах.

У 2009 році він балотувався на пост мера Стамбула, проте не зміг здобути перемогу. Він програв своєму конкуренту, здобувши 37 відсотків голосів, водночас його конкурент отримав - 44,7 відсотка.

Чи похитнеться президентське крісло під Ердоганом

Аналітики вважають, що Кілічдароглу не становитиме реальної загрози для Ердогана. Хоча чинний президент й вразливий через двозначну інфляцію й незадовільну реакцію на нищівні землетруси, проте цілком може знову виграти президентські вибори.

Нові вибори президента Туреччини привертають чималу увагу. З одного боку, Реджеп Ердоган, який веде важку політичну боротьбу й веде країну традиціоналістським шляхом, а з іншого – демократичний опонент Кемаль Кілічдароглу, який може налагодити відносини із Заходом.

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