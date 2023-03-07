Вибори в Туреччині: стало відомо, хто стане опонентом Ердогана
Джерело:Politico
Президентські вибори у 2023 стануть найскладнішими за всі 20 років правління для чинного лідера Туреччини Реджепа Ердогана. Після довгих переговорів опозиція все ж визначилася із кандидатом.
Всі опозиційні партії Туреччини обрали єдиного кандидата на пост президента. Ним стане Кемаль Кілічдароглу.
До теми: Хто, якщо не Ердоган: чому вибори в Туреччині називають найважливішими в Європі
Опозиція Туреччини була близька до розвалу
Складні переговори щодо вибору єдиного кандидата від опозиції на пост президента тривали кілька тижнів. Альянс так довго сперечався, що був близький до розвалу. Проте в понеділок, 6 березня, коаліція "Стіл шести" офіційно представила свого кандидата – Кемаля Кілічдароглу.
Після зустрічі з представниками шести партій в Анкарі лідер опозиції заявив, що народна коаліція "керуватиме країною через консультації та у згоді один з одним".
Наша єдина мета – привести країну до днів процвітання, миру та радості,
– заявив опонент Ердогана на передвиборчому мітингу.
Що відомо про Кемаля Кілічдароглу
74-річний Кемаль Кілічдароглу очолював лівоцентристську Республіканську народну партію (CHP), яка є найбільшою опозиційною партією країни. Працював також в Управлінні соціального забезпечення Туреччини.
Через худорляву статуру та скромний стиль його прозвали "Турецьким Ґанді". У політичних колах Кемалю Кілічдароглу приписують успіх на виборах.
У 2009 році він балотувався на пост мера Стамбула, проте не зміг здобути перемогу. Він програв своєму конкуренту, здобувши 37 відсотків голосів, водночас його конкурент отримав - 44,7 відсотка.
Чи похитнеться президентське крісло під Ердоганом
Аналітики вважають, що Кілічдароглу не становитиме реальної загрози для Ердогана. Хоча чинний президент й вразливий через двозначну інфляцію й незадовільну реакцію на нищівні землетруси, проте цілком може знову виграти президентські вибори.
Нові вибори президента Туреччини привертають чималу увагу. З одного боку, Реджеп Ердоган, який веде важку політичну боротьбу й веде країну традиціоналістським шляхом, а з іншого – демократичний опонент Кемаль Кілічдароглу, який може налагодити відносини із Заходом.
Чому вибори у Туреччині важливі для всієї Європи
- Президентські вибори у Туреччині відбудуться 14 травня 2023 року. У світових ЗМІ вже називають їх найважливішими для всієї Європи. За час свого 20-річного правління Реджеп Ердоган отримав чимало критики на свою адресу. Найбільший шквал він отримав після нищівного землетрусу, який відбувся 6 лютого. І хоча чинний президент визнав помилки влади, проте його продовжують звинувачувати у смерті десятків тисяч людей.
- Разом з тим, Туреччина продовжує свої підпільні загравання з Росією і дуже загрузла в геополітичних іграх з іншими країнами. Ердоган намагається всидіти на 2 стільцях: попри санкції турецькі літаки продовжують перевозити російських туристів, водночас – Туреччина намагається підтримувати Україну у війні проти Росії.
- Політологи вважають, що риторика Ердогана щодо Росії зміниться, як тільки він переобереться президентом. На думку експертів, він зможе зайняти більш жорстку позицію у деяких питаннях і навіть обмежити співпрацю з країною-агресором.