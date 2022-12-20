Президентські вибори в Туреччині: чи може оновлення влади змінити ставлення до України

Влітку 2023 року у Туреччині відбудуться президентські вибори. Існує ймовірність, що Реджеп Ердоган може втратити владу в країні.

Про це 24 каналу розповіла аналітикиня Центру досліджень Туреччини Карлтонського університету Євгенія Габер. За її словами, зараз дуже складно спрогнозувати, якими можуть бути результати виборів у наступному році.

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Зараз спостерігається хиткий баланс між владою та опозицією. Як розповіла Габер, результати соцопитувань та рейтингів постійно змінюються. Спочатку може випереджати опозиція, а потім влада робить певні кроки і її підтримка знову зростає.

Теоретично президент Туреччини на виборах може змінитися. В принципі, для цього існують підстави,

– сказала аналітикиня.

Фактори, які впливають на майбутні вибори президента Туреччини

Однак, за словами Габер, розвиток політичної ситуації у Туреччині залежить від кількох факторів.

По-перше, питання полягає у тому, чи зможе взяти участь у виборах мер Стамбула Екрем Імамоглу , якого називають основним потенційним суперником чинного глави держави Реджепа Тайїпа Ердогана. У середині грудня Імамоглу засудили до понад 2,5 років ув'язнення.

, якого називають основним потенційним суперником чинного глави держави Реджепа Тайїпа Ердогана. У середині грудня Імамоглу засудили до понад 2,5 років ув'язнення. По-друге, також наразі неясно, чи саме мер Стамбула може стати єдиним кандидатом від сил опозиції на виборах президента Туреччини. Адже є ще лідер опозиційної Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу, який також може претендувати на участь у президентських виборах.

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Позиція Туреччини щодо російської агресії проти України

Як пояснила аналітикиня Центру досліджень Туреччини Карлтонського університету, якими б не були результати президентських виборів, кардинальних змін позиції Анкари стосовно України не буде.

Євгенія Габер Аналітикиня Центру досліджень Туреччини Карлтонського університету Жодна з політичних сил у Туреччині не визнає анексію Криму Росією та не підтримує російську агресію проти України. У цьому питанні Україна має чітку політичну та дипломатичну підтримку Туреччини.

"Україні нема чого боятися"

За словами аналітикині, навіть у випадку, якщо президентом знову стане Реджеп Тайїп Ердоган, то можна буде очікувати зменшення націоналістичної антизахідної риторики.

Якщо Ердоган залишиться президентом, то вже не буде тиску виборів, які над ним зараз нависають. Він зможе "розслабитися" і менше займатися ескалацією,

– зазначила Габер.

Якщо ж до влади у Туреччині прийде опозиція, то вона матиме більш проєвропейські настрої і намагатиметься відновити контакти з Заходом.

"Тому Україні теж боятися нема чого. Не факт, що буде краще. Але гірше точно не буде", – зауважила Габер.

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