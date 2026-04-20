На ненависті не можна вигравати, – Зеленський про фіаско Орбана на виборах
- Президент Зеленський вважає, що ненависть до України призвела до стратегічної поразки Віктора Орбана на останніх парламентських виборах в Угорщині.
- Зеленський намагався налагодити відносини з урядом Орбана, попри антирекламу, і вважає, що угорці не підтримують таку політику.
Угорська партія "Фідес" на чолі з Віктором Орбаном програла останні парламентські вибори. Володимир Зеленський вважає це стратегічною поразкою поки що чинного прем'єра Угорщини.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телемарафону.
Що сказав Зеленський про програш Орбана?
Президент Зеленський вважає, що, зокрема, через ненависть до України Віктор Орбан зазнав стратегічної поразки на останніх виборах у парламент Угорщини.
Я багато разів це сказав, зі мною не погоджувались багато лідерів. На ненависті не можна вигравати постійно. Можна тактично виграти, стратегічно – точно програти,
– додав лідер України.
Зеленський наголосив, що неодноразово намагався налагодити відносини з урядом Орбана. Навіть тоді, коли "Орбан вішав білборди з ненавистю" до українського президента.
За словами Володимира Зеленського, він пояснював, що ненависть до нього відображає таке ж ставлення до українців загалом. Водночас угорці зробили свій вибір, показавши "дивись, ми з цим не погоджуємось", резюмував він.
Вибори в Угорщині: останні новини
Опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобула конституційну більшість – 141 мандат. Водночас партія "Фідес" Віктора Орбана – лише 52 мандати.
Майбутній прем'єр-міністр готується формувати уряд та розблокувати фінансування від Євросоюзу.
Американський професор Скотт Лукас в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу прогнозував, що з перемогою опозиції в Угорщині буде менший спротив до введення санкцій проти Росії. Проте зміна уряду не означатиме пришвидшення євроінтеграції України. Тому, за його словами, висновки робити зарано.