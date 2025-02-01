Адміністрація Трампа хоче, аби Україна провела вибори після "перемир'я"

Адміністрація Трампа вважає, що Україні потрібно провести вибори хоча б після "перемир'я". Кіт Келлог зазначив, що проводити вибори під час війни – це нормально.

Вибори під час воєнного стану заборонені в Україні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому адміністрація Трампа наполягає на виборах в Україні

Спеціальний посланник Дональда Трампа з питань російсько-української війни, генерал Кіт Келлог, заявив, що Сполучені Штати очікують проведення виборів в Україні, особливо якщо буде досягнуто угоди про "перемир’я".

Келлог зазначив, що в Україні "повинні відбутись" президентські та парламентські вибори, які заборонені українським законодавством на час воєнного стану.

Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, що у вас є більше, ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися,

– наголосив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив у ефірі телемарафону, що в Україні не може бути ні президентських, ні парламентських виборів в умовах воєнного стану. Після скасування воєнного стану вибори можна буде провести, зазначив він і на це не доведеться "чекати роками".