Має бути "перехідний період": коли в Україні зможуть провести вибори

Вибори в Україні під час воєнного стану неможливі. Навіть після завершення війни потрібен час, щоб підготуватися до їхнього проведення.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. За його словами, після закінчення війни потрібен буде "перехідний період" для проведення виборів.

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Коли в Україні можуть провести вибори

"Перехідний період" для проведення виборів може тривати 4 – 5 місяців. Він спрямований на те, щоб упорядкувати ситуацію зі списками виборців.

Під час воєнного стану не можна проводити вибори. Але ми віримо в ЗСУ, в наші Сили оборони, в те, що вони максимально швидко звільнять усю нашу територію, і ми зможемо перейти в інший правовий режим регулювання. І тоді вже відкриється шлях до виборів. Після завершення воєнного стану буде дуже важко одразу провести вибори. Треба якийсь невеликий перехідний період. І він може бути різний для різних територій,

– розповів Корнієнко.

За його словами, є низка дискусійних питань, які потрібно вже починати обговорювати і проводити принаймні дослідницьку роботу. Корнієнко зауважив, що потрібно з'ясувати, як голосуватимуть українці, які виїхали за кордон.

"Як проголосувати кільком мільйонам людей за кордоном – це справді питання, тому що це важко зробити на дільницях консульств. ЦВК і профільні міжнародні організації вже напрацьовують певні ідеї. Але давайте переможемо – тоді будуть вибори", – зазначив перший заступник голови ВРУ.

Корнієнко додав, що також є труднощі з територіями, які були в окупації. Наприклад, коли Україна повністю звільнить Донецьк, Луганськ, Крим, то перед проведенням виборів потрібно буде з'ясувати і перевірити, громадяни якої країни там перебувають.

Коли закінчиться війна в Україні

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "мирний час" для своєї країни наступного року.

"Я вірю, що українці будуть найвпливовішими і наступного року, але вже в мирний час", – сказав Зеленський.