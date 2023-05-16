У ПАРЄ наполягають на виборах навіть під час воєнного стану: Данілов різко відреагував

Президент ПАРЄ Тіні Кокс вважає, що Україна зобов'язана провести вільні демократичні вибори навіть в умовах воєнного стану. Політик визнав, що відповідно до української Конституції, волевиявлення в таких умовах неможливе, але він переконаний, що наша держава повинна знайти вихід із ситуації.

Тіні Кокс зробив відповідну заяву в інтерв'ю виданню "Європейська правда". Голова ПАРЄ переконаний, що українська влада знайде можливості для проведення виборів і неодмінно їх організує.

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Чи будуть вибори, поки триває війна

Президент ПАРЄ переконаний, що Україна повинна не тільки перемогти у війні з Росією, але й зберегти засади демократії, оскільки у партнерів тоді виникатиме питання до того, чому вони підтримують нашу державу.

Перемогти у війні, пережити це вторгнення – це вже неймовірний виклик. Але відновити, посилити, відбудувати країну, дотримуючись при цьому правил демократії, верховенства права та прав людини – цей виклик лишатиметься з вами на багато років вперед. Але ви маєте здолати цей виклик. Бо якщо ви цього не зробите, то у вас самих виникне питання: то що ж ми захищали у цій війні, яку Росія розв’язала проти України,

– заявив Кокс.

Для голосування, за словами Кокса, можна обрати можливість волевиявлення онлайн. Президент ПАРЄ підкреслив, що ніхто не засудить Україну, якщо вибори не пройдуть ідеально, однак можливий осуд, коли вони взагалі не відбудуться.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов в етері національного телемарафону різко відповів на слова президента ПАРЄ. Посадовець наголосив, що до завершення воєнного стану в Україні не буде виборів, оскільки це суперечить нашій Конституції.

Коли є впровадження такого стану, в якому сьогодні перебуває наша країна, ніякі вибори не можуть відбуватися. Крапка,

– наголосив Данілов.

Що про вибори каже Зеленський

Відповідно до закону, в останню неділю жовтня цього року в Україні мали б відбутися парламентські вибори. Проте президент Володимир Зеленський заявив, що якщо війна не завершиться до цього часу, то вибори відтермінують.

Варто відзначити, що в Україні є низка проблем у проведенні виборів, які створило повномасштабне вторгнення Росії. Наприклад, серйозним викликом стане актуалізація списку виборців з урахуванням того, що чимало українців отримали статус внутрішньопереміщених осіб або виїхали за кордон.

Крім того, ще у 2019 році виникала проблема нестачі виборчих дільниць за кордоном. В умовах того, що мільйони українців зараз біженці у світі, ця проблема постає ще більш гостро.

Також для Криму та окупованих до повномасштабного вторгнення територій Донецької й Луганської областей планують запровадити виборний мораторій до 2030 року через те, що ці території вже 9-ий рік під російською окупацією. Цілком можливо, що рішення про особливості виборчого процесу залежно від регіону прийматиме РНБО.