В Україні вже готують закон про повоєнні вибори, – голова ЦВК Діденко

Наразі ЦВК опрацьовує пропозиції щодо закону про повоєнні вибори, які подадуть до Верховної Ради. Чинне законодавство України передбачає алгоритми проведення голосування після завершення воєнного стану.

Однак через вплив повномасштабної війни необхідне коригування процедур. Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю "Українській правді" 31 березня, передає 24 Канал.

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Що розповів Діденко

Голова ЦВК припустив, що нині в суспільстві й серед політиків є консенсус – для підготовки виборів після завершення воєнного стану треба більший період часу, аніж той, що визначено законодавством.

У нас дуже багато викликів. Нам потрібно ухвалити закон про особливості проведення повоєнних виборів. І залежно від того, що в тому законі передбачать, можна буде більш конкретно говорити про строки,

– сказав Діденко.

Окрім того, він розповів про голосування в умовах масового переміщення і міграції. Процедури, коли особа може змінити виборчу адресу на місце свого фактичного проживання, уже існують. А на загальнодержавних виборах людина може змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Тепер Верховній Раді пропонуватимуть "ще більше спростити й розширити ці можливості".

До слова, ЦВК запропонувала механізм "активної реєстрації" для українців за кордоном, аби вони могли заздалегідь повідомляти про своє бажання голосувати. Ідея дозволить створити додаткові виборчі дільниці поза межами посольств, але вимагатиме змін у законодавстві.