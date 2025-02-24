Верхована Рада провалила голосування за заяву щодо виборів в Україні після припинення вогню

Верховна Рада не підтримала заяву про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Росії. За проголосували 211 депутатів.

Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

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Які результати голосування у Верховній Раді

Верховна Рада провалила голосування про заяву щодо виборів в Україні після припинення вогню (Заява Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Росії). Її підтримали лише 211 депутатів.

Парламент України акцентує увагу на необхідності дотримання передбаченого законами України принципу інституційної безперервності влади. Це особливо стосується воєнного стану.

Президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої обов'язки до вступу на посаду нового президента. Про це вказано у частині першій статті 108 Конституції України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не планує десятиріччями залишатися при владі й після закінчення воєнного стану в Україні відбудуться вибори.