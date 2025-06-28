Готується спецзакон для проведення повоєнних виборів, – голова ВРУ

Наразі вибори в Україні не плануються. Але ВРУ уже готує спеціальний законопроєкт для проведення повоєнних виборів.

Готується декілька варіантів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу парламенту Руслана Стефанчука в ефірі телемарафону.

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Що сказав Стефанчук про вибори в Україні

Вибори в Україні можливі лише після закінчення воєнного стану.

Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроєкт, який регулюватиме так звані повоєнні вибори,

– сказав Стефанчук.

Він зауважив, що після закінчення війни на Україну чекає багато викликів, характер яких переважно залежатиме від того, як і коли буде це станеться.

Голова ВРУ додав, що готуються різні сценарії проведення виборів.

"Ми готуємо різні базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс", – сказав він.

Нагадаємо, що раніше у ЦВК розповіли, що вибори потрібно провести протягом 60 днів після завершення воєнного стану.