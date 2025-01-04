Юрій Бойко таки має змогу піти на вибори в Україні: чому це стало можливим, – ЗМІ

Ексочільник нині забороненої партії "ОПЗЖ" Юрій Бойко тепер знову може балотуватися на президентські або парламентські вибори, у разі їх оголошення. Це сталося після того, як головою ліквідаційної комісії партії внесли іншу людину, а самого Бойка вивели з керівного складу "ОПЗЖ"

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис з телеграм-каналу "ПолітБавовна".

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Як Бойко може знову балотуватися на виборах

Автори телеграм-каналу зазначили, що єдина перешкода, яка не дозволяла Бойку балотуватись і бути обраним – це визначення його як головного ліквідатора партії "ОПЗЖ" по усій Україні, адже на момент заборони діяльності партії Бойко був її головою.

Це було визначено у рішенні Восьмого апеляційного адміністративного суду (суд який ухвалив рішення про заборону "ОПЗЖ" ще у червні 2022 року). Таким чином, до ліквідації усіх осередків "ОПЗЖ", не могла бути ліквідована й сама партія на центральному рівні. І це було головною перешкодою для балотування Бойка на виборні посади.

Однак, як стало відомо "ПолітБавовні", в останньому кварталі 2024 року Бойку вдалось уникнути блокування його участі у виборах шляхом внесення іншої особи в як кандидата на голову ліквідаційної комісії "ОПЗЖ".

Відповідно до норм закону від початку головою ліквідаційної комісії призначають керівника органу управління політичної партії, тобто самого Бойка.

Відповідні зміни були внесені Мін'юстом на підставі відповідного подання Бойка, за яким новим "ліквідатором" "ОПЗЖ" став чоловік, на прізвище Астахов. Також в той самий час Бойка успішно вивели із керівного складу нині забороненої партії "ОПЗЖ".

Раніше Бойко не зміг змінити голову ліквідаційної партії, адже чинна до вересня 2024 року редакція закону "Про політичні партії в Україні" прямо забороняла змінювати голову ліквідаційної комісії. Однак 20 червня 2024 року до парламенту внесли правки зі змінами до однієї зі статей закону, відповідно до якої голову, члена або ліквідатора комісії можна замінити на іншу особу за наявності її особистої письмової згоди. Закон набрав чинності у вересні 2024-го.

Згідно із карткою законопроєкту, ініціаторами були нардепи Крулько ("Батьківщина"), Саврасов ("ЄС") і Шуляк ("СН"). За внесення зазначених змін проголосували:

"Слуга народу" – 190;

"Європейська солідарність" – 18;

"Батьківщина" – 14;

"Платформа за життя та мир" – 15;

"Голос" – 0;

"Довіра" – 13;

"Відновлення" – 10;

Партія "За Майбутнє" – 5;

Позафракційні – 4.

Для чого взагалі ініціювали зміни в закон і як сюди вліз Бойко

В іншому дописі в телеграм-каналі "ПолітБавовна" пояснили, що основою законопроєкту 11074, за яким Бойко зміг знову балотуватися на вибори, стало внесення змін до закону "Про політичні партії" є звільнення осередків, які опинились на окупованій території, від подання звітності й уникнення відповідальності керівників партій за недотримання вимог закону. В тому числі й можливого позбавлення партій державного фінансування.

Попри логічну частину цих змін, автори каналу переконують, що за задумом головної ініціаторки закону, якою є Юлія Тимошенко, до переліку регіонів, які могли бути звільненими від звітності, намагалися протягнути і Сумську, і Чернігівську, і Київську області, загалом – половину України.

Пояснення у цьому просте: менше звітності, менше відповідальності за законом, першочергово для лідерів партій, тобто Тимошенко, Порошенка, Шуляк тощо. Адже на лідерів за порушення партійного законодавства можуть теж завести відповідну справу.

Водночас, як зазначено у дописі, оскільки Бойка мало цікавили питання звітності у ліквідованій на час розгляду партії "ОПЗЖ", то наріжним каменем для нього було внесення саме правки щодо дозволу на зміну головного ліквідатора. Чим він успішно скористався.

За даними джерел каналу, ексочільник "ОПЗЖ" поставив ультиматум колегам у парламенті: або він вносить величезну кількість правок в законопроєкт щодо звітності, або ж ті включають його правку по ліквідаторах партії. Консенсус знайшли успішно.

Окрім того, як зазначили в "ПолітБавовні", Бойко цією правкою уник принизливої для нього процедури ліквідації партії. Також на призначеного ним чоловіка у випадку наявності заборгованостей осередків будуть скинуті всі адміністративні провадження і боргові зобов'язання. Таким чином кожен знайшов свою вигоду, навіть попри усвідомлення, що ця правка дозволяє і далі залишатися Бойку активним гравцем на політичній арені та балотуватися у майбутніх виборах.