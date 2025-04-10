"Абсолютна нісенітниця": у Зеленського прокоментували публікації ЗМІ про "вибори влітку"

Інформація ЗМІ про планування виборів на це літо є неправдивою. Вибори в Україні можливі лише після закінчення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака в інтерв'ю Corriere Delta Sera.

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Вибори в Україні

Єрмак в інтерв'ю відповів на запитання щодо інформації від The Economist про нібито підготовку виборів на літо. Керівник Офісу Президента спростував цю інформацію.

Абсолютна нісенітниця. Неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії. Спочатку нам потрібно закінчити війну, лише тоді ми зможемо голосувати,

– підкреслив очільник ОП.

Відтак, Андрій Єрмак наголошує, що фокус зараз – на закінченні війни, а не виборах.

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Нагадаємо, нещодавно The Economist писав, що ніби в Україні не виключають проведення виборів найближчим часом. Там вказували, що це може відбутися вже цього літа.