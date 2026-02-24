Не з моєї волі так довго, – Зеленський назвав умову, за якої піде на другий термін
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори за умови надання повної безпеки, але США і Росія поки не можуть домовитися про припинення вогню.
- Зеленський наголосив, що українці повинні самі вирішувати, коли мають проходити вибори, і вважає несправедливими вимоги щодо їх проведення під час війни.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що готовий провести вибори в країні, за умови надання повної безпеки. Він додав, що США поки не можуть домовитися з росіянами про припинення вогню на такий період.
За словами Зеленського, якщо Україні дадуть два місяці перемир'я, тоді можна буде провести вибори. Про це глава держави заявив в інтерв'ю для Tagesschau.
За яких умов можливе проведення виборів?
Зеленський наголосив, що вимоги щодо проведення виборів під час війни є несправедливими стосовно українського народу. Він вважає, що саме громадяни України повинні вирішувати, хто очолюватиме державу і коли відбудеться голосування.
Усім, хто порушує тему виборів, я кажу: дивіться, я готовий негайно. Дайте нам безпеку. Я вважаю несправедливим щодо українського народу вимагати виборів під час війни, адже це його вибір – хто має бути президентом і коли мають відбутися вибори,
– зауважив президент.
Лідер країни також повідомив, що поки не знає точно, чи буде балотуватися на майбутніх виборах. Він додав, що це дуже залежить від обставин та часу проведення.
Він підтвердив, що наразі перебуває в межах чинного виборчого періоду і зазначив, що його тривалість затягнулася не з його волі. Зеленський додав, що для нього пріоритетом є завершення війни та впевненість у тому, що вона дійсно закінчилася.
Останні новини щодо можливих виборів в Україні
Кирило Буданов розповів, яка позиція в росіян на перемовинах. Він додав, що проведення виборів в Україні – не є головною вимогою ворога.
На тлі мирних переговорів США закликають до проведення виборів в Україні. Володимир Зеленський заявив, що готовий їх провести за умови припинення бойових дій.