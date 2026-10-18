Зеленський відповів, чи піде на другий термін, якщо вибори відбудуться під час війни
Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів до завершення бойових дій можливе лише за умови щонайменше 60 днів перемир’я з Росією. Якщо ж голосування відбудеться після, то Україні знадобиться близько 6 місяців на підготовку.
Про це президент України заявив в інтерв'ю програмі Meet the Press на американському телеканалі NBC 18 жовтня.
Чи хоче Зеленський виборів в Україні?
Володимир Зеленський заперечив припущення, що він нібито не зацікавлений у проведенні виборів.
Якщо ви думаєте, що я не хочу проведення виборів, це неправда і несправедливо,
– заявив глава держави.
Після завершення війни Україні знадобиться приблизно шість місяців, щоб підготуватися до голосування. Це потрібно не лише для врегулювання законодавчих питань, а й для забезпечення безпеки виборчого процесу.
Водночас Зеленський заявив, що готовий розглянути проведення виборів до завершення війни, якщо Росія погодиться на перемир’я тривалістю щонайменше 60 днів.
Якщо Трамп і Путін справді хочуть, щоб я провів вибори, дайте нам щонайменше 60 днів перемир’я без жодних додаткових переговорів. Ми зробимо все можливе, щоб змінити законодавство та підготувати необхідну інфраструктуру,
– сказав Зеленський.
Президент також наголосив, що вибори мають бути чесними, а українські військовослужбовці повинні отримати можливість проголосувати, адже саме вони захищають державу.
Зеленський також відповів на запитання, чи братиме участь у майбутніх виборах, якщо вони відбудуться ще до завершення війни.
Якщо вибори відбуватимуться під час війни, звісно, це моя відповідальність. Адже я маю захищати свою країну від самого початку та до кінця цієї війни,
– наголосив він.
Нагадаємо, Дональд Трамп 10 жовтня знову закликав провести вибори в Україні та натякнув, що Володимир Зеленський має залишити посаду. Під час розмови з журналістами американський лідер заявив, що український президент нібито не хоче завершувати війну з Росією.
Водночас Путін нібито готовий укласти угоду: "Ну, я вважаю, що йому (Зеленському – 24 Канал) слід провести вибори, і він міг би розв'язати це питання вже давно. І йому слід провести вибори, і він не може підвищувати ціну на нафту. Він вже достатньо зробив".