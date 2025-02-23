Які вибори, коли росіяни запускають по 267 дронів, – Зеленський

Росіяни постійно обстрілюють Україну та атакують її безпілотниками. Президент Володимир Зеленський вважає, що в умовах війни в державі не можна провести демократичні вибори.

Насамперед питання виборів підіймає Росія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Що заявив Зеленський про вибори

Глава держави каже, що про вибори в Україні сьогодні говорять не лише в Москві, а й у США. На його думку, це досить небезпечно та є серйозним кроком. Він наголосив на тому, що для держави критично важливо, щоб вибори були демократичними та визнаними. Однак, під час війни це фактично неможливо зробити.

Як люди будуть голосувати на війні, як військові на фронті – я цього не можу зрозуміти. Як будуть голосувати військові? Ніяк. Як можна голосувати, коли сьогодні прилетіло 267 дронів?,

– каже Зеленський.

Президент пояснює, що наразі немає змоги організувати голосування у прифронтових регіонах та забезпечити безпеку міжнародних спостерігачів. Окрім цього, він також розкритикував заяви Штатів про те, що Росія буцімто прагне закінчення війни та нагадав, що окупанти продовжують масовано атакувати Україну.

Нагадаємо, що у ніч на 23 лютого росіяни випустили по Україні 267 дронів. Ця кількість безпілотників стала рекордною. Повітряним силам вдалося збити 138 дронів. Однак, деякі області постраждали внаслідок атаки.