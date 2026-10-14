Це моя відповідальність, – Зеленський відповів, чи збирається він у відставку

Володимир Зеленський відкинув намір іти у відставку під час війни. Він підкреслив, що ніхто не має права обирати президента України замість українського народу.

У розмові з Пірсом Морганом президент України Зеленський пояснив, що стоїть на заваді організації виборів в Україні.

Зеленський про вибори

Зеленський зазначив, що президентські вибори мали б відбутися у 2024 році, проте через воєнний стан та бойові дії мільйони людей виїхали з країни або воюють на фронті. Тож він заперечив можливість проведення виборів, на яких наполягає президент США Дональд Трамп.

Ні Трамп, ні Маск, ніхто у світі не може обирати президента України. Це може зробити лише народ України,

– підкреслив український лідер.

Також він висловив впевненість щодо наступного керівництва країни у разі змін.

Якщо мене усунуть, я впевнений, що мій наступник – чоловік чи жінка – захищатиме нашу країну, адже це наш дім,

– зазначив Зеленський

Причиною прагнення окремих сил замінити керівництво держави він назвав непохитну позицію щодо суверенітету. "Деякі впливові особи хочуть мене змінити, бо я ніколи не визнаю українську землю російською", – наголосив президент.

Нагадаємо, 10 жовтня Дональд Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента для підписання угоди з Росією. У відповідь Володимир Зеленський наголосив, що право обирати владу належить виключно українському народу.

Водночас президент України заявив про готовність провести голосування у разі припинення російських обстрілів щонайменше на 60 днів. Цю пропозицію відкинули в Кремлі.