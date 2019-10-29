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      Вибори мера Києва: за кого б проголосували кияни сьогодні

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      Вибори мера Києва: за останнім соцопитуванням лідирують Віталій Кличко, Олександр Ткаченко та Андрій Пальчевський
      Вибори мера Києва: за останнім соцопитуванням лідирують Віталій Кличко, Олександр Ткаченко та Андрій Пальчевський / Колаж 24 каналу

      Якби вибори мера Києва відбувалися у жовтні, чинний міський голова столиці Віталій Кличко має високі шанси здобути в них перемогу. Зокрема, його підтримують 27,1% киян. Також Кличко лідирує й серед тих, хто вже визначився – 36,6%.

      Як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, одразу за Кличком йде представник "Слуги народу" Олександр Ткаченковін отримав 13,3% голосів. Замикає першу трійку український бізнесмен Андрій Пальчевський ( у його клініці Eurolab здавав аналізи перед дебатами з Порошенком чинний гарант Заленський). За Пальчевського проголосували б 6,4%.

      Радимо ознайомитися! Кличко проти всіх: хто претендує на крісло мера Києва?

      Решта позицій має такий вигляд:

      • 6,4% – за колишнього голову КМДА Олександра Попова,
      • 6% – за екнарлепа Миколу Томенка,
      • 4,2% – за колишнього речника "Правого сектора" та нардепа Ради VIII скликання Борислава Березу,
      • 3,5% – за "свободівця" Андрія Іллєнка,
      • 2,4% – за представника "Батьківщини" Володимира Бондаренка,
      • 0,9% – за депутата Київради Сергія Гусовського

      Крім того, за інших кандидатів свої голоси віддали 1,1% респондентів, 2%опитаних викреслили б усіх кандидатів або зіпсували б бюлетень, 3,9% – вирішили не брати участь у голосуванні, 18,6% – не визначилися, за кого голосувати, а 1,4% – відмовилися відповідати на запитання.

      Щодо тих, хто визначився (такі показники є найближчими до можливих результатів виборів), то тут також лідирує Кличко – 36,6%. Водночас другим і третім йдуть Ткаченко (18%) і Пальчевський (8,6%).

      Скільки набрали інші:

      • 8,6% – Олександр Попов,
      • 8,1% – Микола Томенко,
      • 5,7% – Борислав Береза,
      • 4,7% – Андрій Іллєнко,
      • 3,2% – Володимир Бондаренко,
      • 1,2% – Сергій Гусовський,
      • загалом 1,5% – решта кандидатів.

      Зверніть увагу! Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка

      Крім того, киянам ставили такі питання:

      – "Уявіть, будь ласка, що Ви можете віддати свій голос за декількох кандидатів. Скажіть, будь ласка, за якого ще Ви б також могли віддати свій голос?",

      – "А за якого чи яких кандидатів Ви не голосували б за жодних обставин?",

      – "А хто з цих кандидатів, на Вашу думку, має найвищі шанси стати наступним мером Києва?".

      Як відповіли жителі Києва, Ви можете ознайомитися у нижченаведеній табличці.

      Мер Києва, Кличко, вибори, КМІС, соціологія, опитування
      Вибори мера Києва: рейтинг і антирейтинг претендентів 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Місцеві вибори 2020 Віталій Кличко Соціологічне дослідження Рейтинги
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