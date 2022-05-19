Чи вибрав Путін собі наступника і хто має шанс стати ним

Пригожин (Євген Пригожин, соратник російського президента – 24 канал), спецслужби, військові – це те саме, це люди, підпорядковані Путіну. Це його не наступники, це його свита, його оточення, його підлеглі виконавці.

Театр для плебсу

Для того, щоб призначити людину наступником, вона повинна бути ну хоч наскількись самостійною, незалежною, з іншими поглядами.

Цікаво Війна з Україною скасовується, Росія перейшла на новий рівень

Хтось теж питав: "А Навальний чому не призначений?". Ну, це агент, виконавець. Призначити для того, щоб він дотримувався, так би мовити, вказівок свого куратора, – це не вирішення проблеми, це паліатива, тимчасове вирішення проблеми.

Хоча, якщо вони захочуть якогось декоративного рішення, косметичного... Тобто такий театр створити для публіки, що ось, мовляв, дивіться, де ж фальсифікації? Трохи більше підтримки – вони можуть (призначити – 24 канал) і Навального. Але це ситуації не змінить.

Проблема ж у тому, що немає довіри до влади, і народ навколо пальця обвести можна, влаштувати виставу з виборами. Але це дуже швидко всі зрозуміють.

Не пропустіть У Європі придумали план, як поставити на місце держави, що "торгуються" з Росією

Військовий переворот у Росії: бути чи не бути

Тому Пригожин… У нього нахили такі садистські, військові, судячи з того, як він діяв щодо цих журналістів, які з'явилися у Центральноафриканській республіці.

Припускалося, що вони мали підстави, що це все – акція ФСБ та російської розвідки проти Пригожина. А він вважав, що ПВК Вагнера – це абсолютно автономна організація і їй не потрібні куратори ФСБ, вона сильніша за ФСБ. В будь-якому разі, така думка іноді звучить від прихильників цього ПВК Вагнера.

Хтось припускав, що можна військовий переворот зімітувати, але це теж тимчасовий захід, паліатива. Ну, зімітували, але перша ж заява буде не "Путін – злочинець", а "Ми усунули Путіна, дякуємо йому за хорошу роботу". І все стає зрозумілим. Тут гра. Обдурити суспільство не так просто насправді, люди дещо розуміють у цій ситуації.

Актуальне – Путін лютує через провали в Україні й карає своїх командирів: дивіться відео