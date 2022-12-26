"Позорище": росіяни ллють крокодилячі сльози через "бавовну" в Енгельсі

26 грудня 2022, 09:03
Читать новость на русском

"Бавовна", яка продовжує тур Росією, дуже полюбила Енгельс. Ось і в ніч на 26 грудня знову навідала місцевий аеродром.

Росіян розбудив вибух. А щоб вони точно вдруге не змогли заснути, спалахнула потужна пожежа. 

Зауважте Вічного польоту: чому вибухи на аеродромах стратегічної авіації стали найбільшою ганьбою Росії

РосЗМІ повідомляють, що є жертви та постраждалі. Тим часом влада повторює улюблену російську байку про роботу "ППО". Вочевидь, тепер дід мороз ходитиме по російських містах не зі снігуронькою, а з "ППО". 

Особливої атмосфери додає те, що "бавовна" так чудово прогулялася в Енгельсі у день російської протиповітряної оборони. Привітання вдалося на славу.

Зверніть увагу! Росіянам знову примарився якийсь український безпілотник, який начебто атакував аеродром. Жодних доказів країна-окупантка не навела. В Україні чергову порцію російської маячні не коментують. 

Як реагують росіяни

Жителі Енгельса "бавовну" чомусь не оцінили. Та й у байку про "ППО" не повірили. У соцмережах почалася справжня істерика. 

Дехто настільки "вірить" у силу російської "ППО", що радить готуватися до "бавовни" у Москві та Санкт-Петербурзі ще до кінця 2022 року. 

Як росіяни реагують на "бавовну" в Енгельсі / Скриншоти з мережі

"Бавовна" на аеродромі Енгельса – головне

  • У ніч на 26 грудня в Енгельсі раптом оголосили повітряну тривогу. Місто почуло гучний вибух. Спалахнула пожежа Вогонь охопив 120 квадратних метрів.
  • РосЗМІ повідомляють, що загинули 3 людей. Окрім того, постраждали 4 росіян. 
  • Губернатор видав, що "загрози для жителів абсолютно немає". 
Автор: Мар'яна Бекало