"Позорище": росіяни ллють крокодилячі сльози через "бавовну" в Енгельсі

"Бавовна", яка продовжує тур Росією, дуже полюбила Енгельс. Ось і в ніч на 26 грудня знову навідала місцевий аеродром.

Росіян розбудив вибух. А щоб вони точно вдруге не змогли заснути, спалахнула потужна пожежа.

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РосЗМІ повідомляють, що є жертви та постраждалі. Тим часом влада повторює улюблену російську байку про роботу "ППО". Вочевидь, тепер дід мороз ходитиме по російських містах не зі снігуронькою, а з "ППО".

Особливої атмосфери додає те, що "бавовна" так чудово прогулялася в Енгельсі у день російської протиповітряної оборони. Привітання вдалося на славу.

Як реагують росіяни

Росіянам знову примарився якийсь український безпілотник, який начебто атакував аеродром. Жодних доказів країна-окупантка не навела. В Україні чергову порцію російської маячні не коментують.

Жителі Енгельса "бавовну" чомусь не оцінили. Та й у байку про "ППО" не повірили. У соцмережах почалася справжня істерика.

Дехто настільки "вірить" у силу російської "ППО", що радить готуватися до "бавовни" у Москві та Санкт-Петербурзі ще до кінця 2022 року.

Як росіяни реагують на "бавовну" в Енгельсі / Скриншоти з мережі

"Бавовна" на аеродромі Енгельса – головне