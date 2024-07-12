Туди їхало багато швидких: Андрющенко розкрив деталі вибухів у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі поблизу аеропорту вдень 12 липня пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок "бавовни" було знищено пускову систему протиповітряної оборони росіян разом з ракетами.

Про це 24 Каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що насправді не має великого значення це було С-300, чи "Буки", які систематично базуються у Маріуполі.

Варте уваги Ракета не "бігатиме" за одним рядовим, – Світан про вибухи у Маріуполі

Деталі "бавовни"

Як зазначив Андрющенко, у Маріуполі був перший ешелон протиповітряної оборони росіян при захисті їхніх аеродромів в Єйську, Ростові, Приморсько-Ахтарську.

Про успішне ураження свідчить характер диму, який був під час пожежі, місця, в яких відбувалась пожежа, й вибух через повторну детонацію,

– мовив радник міського голови Маріуполя.

За його словами, все це вказує на руйнування системи протиповітряної оборони, яка базувалася саме в районі аеропорту. Це вже друге влучання за останній місяць.

Також виявлено, що на маріупольському аеродромі базувались локатори для виявлення цілей на далеких відстанях.

Що відомо про втрати серед солдатів

На території аеропорту до прильоту були голова так званої "днр" Дєніс Пушилін та заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін.

На жаль, не встигли. Пушилін з Хуснулліним поїхали до удару. Не так довго вони там перебували, але шанс був,

– зазначив Андрющенко.

Втім, жертви серед окупантів точно є. Після прильоту місяцеві бачили, що на аеродром поїхало багато швидких. На думку радника міського голови Маріуполя, ближче до ранку з'явиться більш конкретний результат щодо втрат особового складу.