Під Києвом вибухнув акумулятор: квартира вигоріла вщент

У селі Софіївська Борщагівка Київської області сталась пожежа в багатоповерховому будинку. У поліції повідомили, що вони отримали повідомлення про вибух.

Попередньою причиною став акумулятор, який у той момент заряджався. Пожежу ліквідували працівники ДСНС.

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Вибух акумулятора під Києвом

Як розповіли у поліції, 23 червня, близько 3:27, до них надійшло повідомлення, що в одному з житлових комплексів села Софіївська Борщагівка на 8 поверсі пролунав вибух. Там спалахнула пожежа.

35-річний власник квартири поставив заряджатися акумулятор, і той вибухнув. Внаслідок чого чоловік отримав незначні опіки руки,

– вказали у поліції.

Внаслідок інциденту житлове приміщення вигоріло повністю, також пошкоджено балкон квартири на 9 поверсі.

Вибух у Софіївській Борщагівці вночі / фото Нацполіції

Нагадаємо про ще один вибух, який стався у Київській області днями. Чоловік підірвав гранату в автомобілі після відмови водія відвезти його до кордону. За попередніми даними, чоловік хотів потрапити до кордону з Білоруссю.