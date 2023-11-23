Як у бойовику: камери зафільмували останні секунди перед вибухом біля Ніагарського водоспаду

У середу 22 листопада стався моторошний інцидент на мосту Рейнбоу, що з'єднує Канаду та США поблизу Ніагарського водоспаду. Спочатку була версія, що це теракт, але її ще перевіряють.

За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинув водій і пасажир автомобіля. Зазнав поранення один зі співробітників митно-прикордонної служби США.

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Теракт не виключають

Журналісти посилаються на джерело, яке побажало залишитися неназваним. Воно зазначило, що слідчі виключили бомбу як причину вибуху. Водночас не відкидають можливість тероризму, адже обставини інциденту залишаються нез'ясованими.

Це не виключається, тому що ми дійсно не маємо уявлення про те, що сталося,

– сказало джерело.

Тим часом лідер більшості у Сенаті США Чарльз Шумер з Нью-Йорка завив, що згідно з отриманим ним брифінгом ФБР: "За попередніми даними, двоє людей загинули в машині, але поки що нічого не відомо про їхні особи або мотиви".

Кеті Хочул, губернаторка штату Нью-Йорк, зазначила, що для розслідування інциденту мобілізували Об'єднану антитерористичну оперативну групу ФБР.

Попередні дані від митно-прикордонної служби свідчать про те, що інцидент стався через необережність водія. Його дії спричинили аварію та пожежу. Про це журналістам Reuters розповіли два джерела, знайомі з цим питанням. Водночас офіційні особи зі служби не виключають, що це міг бути навмисний напад. Правда, попередні докази цього не підтверджують.

Врізався у бордюр і злетів у повітря

Зауважимо, що інцидент стався під час підвищеної уваги до питань безпеки у всьому світі через конфлікт на Близькому Сході та на піку туристичних поїздок до США напередодні святкування Дня подяки.

Так, міжнародний аеропорт Буффало закрили для всіх міжнародних рейсів, що відлітають та прилітають після інциденту. Про це розповіли у Федеральному управлінні цивільної авіації.

Тим часом меморіальний медичний центр Ніагарського водоспаду зазначив, що оглянув і надав допомогу одному пацієнту з травмами, що не загрожують життю. Пацієнта вже виписали.

Видання Niagara Gazette, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, повідомило, що автівка вилетіла на площу мосту. Вона пробила огорожу, що відокремлює в'їзні смуги від виїзних, а також попрямував до смуг огляду, де і вибухнув.

Тим часом CNN, посилаючись на неназване джерело і викладаючи відео з місця події, зазначило, що транспортний засіб наближався з американського боку кордону. Він прискорився, врізався у бордюр і злетів у повітря, після чого спалахнув і вибухнув.

Останні секунди перед вибухом автомобіля зняли на камеру: дивіться відео

Майк Гюнтер був очевидцем того, що сталося. Телеканалу WGRZ-TV з Буффало він розповів, що зі своєю дружиною гуляв поблизу мосту, коли автівка з боку США на великій швидкості врізалася в огорожу на переїзді. Після цього вона підлетіла у повітря та вибухнула.

Він летів зі швидкістю понад 100 миль (160 кілометрів – 24 Канал) на годину,

– сказав Гюнтер, який приїхав з Кітченеру, Онтаріо, додавши, що автомобіль "риб'ячим хвостом" вийшов з-під контролю перед тим, як розбився.

Він додав, що "була вогняна куля 9 або 12 метрів заввишки". І що він нічого подібного у своєму житті не бачив.

Вибух розслідують у ФБР

Відомо, що вибух уже розслідують агенти місцевого відділення ФБР у Буффало, штат Нью-Йорк. Про це розповіли у заяві відомства у соціальній мережі X.

"ФБР координує розслідування з нашими місцевими, державними та федеральними партнерами з правоохоронних органів. Оскільки ситуація дуже мінлива, це все, що ми можемо сказати наразі", – йдеться в заяві ФБР.

Поліція штату Нью-Йорк активно співпрацюють з Об'єднаною контртерористичною групою ФБР з метою моніторингу всіх пунктів в'їзду до Нью-Йорку.

Прем'єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд у своєму дописі в мережі X зазначив, що правоохоронні органи Канади також були "активно залучені до оцінки ситуації".