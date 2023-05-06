Ще одна партизанська організація взяла відповідальність за підрив Прилєпіна

В Нижньому Новгороді 6 травня підірвали пропагандиста Захара Прилєпіна. Про відповідальність за вибух заявила ще одна партизанська група.

Раніше про полювання на Прилєпіна писав партизанський рух "Атеш". Однак російські ліберальні ЗМІ надали й іншу інформацію.

До теми Сюрприз спрацював, – рух "Атеш" розповів про полювання на Прілєпіна

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов після недовгого роздуму заявив, що Захара Прилепіна підірвала "Національна республіканська армія". Це підпільна структура всередині Росії.

Щоправда, на сторінках організації інформації про підрив немає.

Заява "Атеш"

Українські партизани з руху "Атеш" заявили, що "полювали" на російського пропагандиста протягом 5 місяців. Внаслідок цього 6 травня автомобіль Прилєпіна підірвався.

Російський пропагандист їхав власним автомобілем Audi Q7. За інформацією "Атеш", Прілєпін збирався відвідати родичів, які живуть в Нижньому Новгороді.

Однак на дні авто пропагандиста опинився !сюрприз", який спрацював. Тепер Прилєпін у лікарні.

Що відомо про підрив Прилєпіна