Вибух авто зрадника Соболєва у Херсоні: очільник ОВА розповів, в якому стані колаборант

У тимчасово окупованому Херсоні 18 червня партизани спробували підірвати авто місцевого колаборанта Євгена Соболєва. Мережею почали ширити різну інформацію про стан здоров'я зрадника.

Голова Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Лагута 20 червня розповів, що начальник херсонської виправної колонії, який перейшов на бік російських окупантів, все ще живий, а інформація про ампутацію кінцівок колаборанта не відповідає дійсності. 24 канал передає деталі.

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У якому стані зрадник Соболєв після інциденту

Геннадій Лагута підтвердив, що в автомобілі Audi Q7 білого кольору, на який нещодавно здетонував вибуховий пристрій у Херсоні, справді перебували двоє людей. Одним з них був місцевий колаборант Євген Соболєв, начальник виправної колонії №90, який пішов на співпрацю з ворогом.

Він (Соболєв – ред. 24 канал) на початку війни робив такі вчинки, які здавались героїчними та проукраїнськими. Багато зробив для підтримки хлібом та іншими продуктами Херсона. Але потім, мабуть, знає лише він, що відбулось, і чому він став зрадником й колаборантом, відіграючи вагому роль у підтримці окупаційних сил на Херсонщині всіма своїми ресурсами,

– зауважив Лагута.

Очільник Херсонської ОВА запевнив, що підрив авто відбувся, але інформація щодо ампутації кінцівок колаборанта не відповідає дійсності. Обидві особи, які були в авто, за його словами, живі та перебувають у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

В Євгена Соболєва справді пошкоджені обидві ноги, але розмови про те, що вони ампутовані, не відповідають дійсності,

– додав посадовець.

До слова, Лагута також прокоментував інцидент у ресторані на набережній Херсона, зазначивши, що там справді були розстріляні троє російських окупантів. Ймовірно, йдеться про вибух 7 червня у кафе "Ностальжі", яке раніше вподобали колаборанти найвищої ланки.

Додамо, що загарбники та зрадники на Херсонщині відверто панікують через партизанський рух і наближення Збройних Сил України до Херсона. Тому вони намагаються через своїх агентів просувати серед місцевих мешканців наративи про населені пункти, в яких тривають бойові дії – мовляв, міста, які ЗСУ намагаються звільнити, перетворюються на руїни, тому буцімто краще жити під окупацією.

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