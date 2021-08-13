Вибух в автобусі Воронежа: кількість жертв та постраждалих зросла

13 серпня 2021 , 09:18
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Джерело:

24 канал

Жахливий вибух у російському Воронежі, що пролунав 12 серпня, забрав життя 2 людей. Загалом кількість постраждалих зросла до 18.

Сумну новину повідомив губернатор Воронезької області. Його слова цитують російські телеграм-канали.

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Що відомо про постраждалих

Станом на 13 серпня внаслідок вибуху постраждали 18 людей. З них госпіталізації потребували 12 осіб. 

Список госпіталізованих після вибуху автобуса:

  • Волкова Тетяна Сергіївна, 1983 року народження, термічний опік;
  • Павлова Тетяна Володимирівна, 1986 року народження, термічний опік;
  • Овчинников Микита Олександрович, 2000 року народження, ЧМТ, забій, садна;
  • Дєдова Надія Олександрівна, 1972 року народження, контузія лівого вуха;
  • Баличева Євгенія Євгенівна, 2003 року народження, тупа травма живота;
  • Татаренцева Олена Сергіївна, 2000 року народження, ЧМТ, забій, садна;
  • Лихачова Тетяна Олексіївна, 1953 року народження, ЧМТ, перелом кісток правого передпліччя, різані рани;
  • Золотарьова Людмила Миколаївна, 1979 року народження, інформація про травми уточнюється;
  • Арофіменко Анастасія Сергіївна, 1997 року народження, інформація про травми уточнюється;
  • Стерк Ангеліна Юріївна, 1997 року народження, травма очей.

Також до лікарні госпіталізували жінку у вкрай важкому стані. Їй ампутували ноги, але згодом стало відомо, що вона померла у реанімації. Зранку 13 серпня стало відомо про ще одну загиблу. Наразі невідомо, про кого саме мовиться.

Загалом в автобусі перебували 35 людей. Після вибуху частина з них одразу вибігла з салону, а решта – почала виходити за кілька секунд. На місце події збіглися перехожі, які допомагали постраждалим вийти зі зруйнованого громадського транспорту.

Який вигляд має зруйнований автобус: дивіться відео

Співробітники слідчого комітету вже відкрили справу, що передбачає покарання за неналежне надання послуг транспортного перевезення. У Воронеж скерували групу криміналістів, які розслідуватимуть всі обставини події.

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Вибух в автобусі Воронежу: головне

  • Пізно ввечері 12 серпня в пасажирському автобусі прогримів вибух. Сталося це одразу після того, як громадський транспорт лише рушив з зупинки.
  • Відомо, що автобус пройшов технічний огляд лише цього місяця. Попередня причина трагедії – вибух газового обладнання. Але водій запевнив, що у транспорті немає ніяких газових балонів.
Автор: Альона Захарова