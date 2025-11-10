Сталося це біля популярного туристичного місця. Про наслідки вибуху пишуть CNN, NDTV та Times of India, передає 24 канал.

Що відомо про вибух автомобіля в Індії?

Інцидент стався близько 18:52 за місцевим часом біля воріт №1 станції метро, що розташована поруч із Червоним фортом. Внаслідок вибуху спалахнула пожежа, яка пошкодила щонайменше 22 автомобілі та кілька авто рикш.

На місце прибули близько двадцяти пожежних машин, і о 19:29 пожежу вдалося взяти під контроль. Поліція оперативно перекрила туристичний район.

Також делійські правоохоронці повідомили, що за кілька хвилин до вибуху неподалік зупинився "повільно рухомий" автомобіль. Вибух торкнувся пасажирів цього та сусідніх транспортних засобів, зокрема авто рикш.

За словами комісара поліції Сатиша Голчі, наразі проводиться розслідування причин вибуху. На місці працюють екстрені служби, антитерористичний підрозділ і спеціальні поліцейські групи.

Медичні працівники місцевої лікарні повідомили, що восьмеро загинули до приїзду швидкої, троє отримали серйозні травми, ще один пацієнт перебуває у стабільному стані.

Довідково: Червоний форт (Lal Qila), розташований у Старому місті Нью-Делі, є 17-столітньою фортецею епохи Моголів і популярним туристичним об'єктом, який щороку відвідують численні туристи.

Влада планує перевірити записи камер відеоспостереження навколо місця інциденту. Мешканці району розповідають про гучний вибух, що потряс їхні будинки, та про величезні язики полум'я, що піднімалися в темне небо.

Причина вибуху наразі невідома. Слідство продовжується.

Подібні інциденти у світі