В Мелітополі підірвали авто з окупантами: "палаюче" відео і деталі від Федорова

20 жовтня 2023, 12:28
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Джерело:

Іван Федеров

Вночі 20 жовтня у захопленому росіянами Мелітополі на Запоріжжі лунали вибухи. Причина вибуху – підрив авто з окупантами.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує 24 Канал. За його даними, в підірваному авто були росіяни, які регулярно займались мародерством. 

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За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі – це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відстежували й грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відстежували наші сили спротиву,
– повідомив Федоров. 

Авто підірвали саме тоді, коли росіяни вантажили у нього свої "здобутки". Федоров також уточнив район, у якому стався "інцидент" і опублікував кадри з місця подій. 

"Вночі, в момент завантаження награбованого в авто, партизани підірвали авто окупантів-мародерів в районі Авіамістечка", – додав міський голова.


Партизани підірвали авто з росіянами-мародерами / Фото з телеграму Івана Федорова 

На фото та відео, які оприлюднив Федоров, видно охоплену вогнем автівку. Партизани не сплять, росіянам не місце в Україні, кожен новий день на окупованих територіях становить для них небезпеку. 

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Ситуація у Мелітополі: останні новини 

  • Сили спеціальних операцій провели успішну операцію у тимчасово окупованому Мелітополі, унаслідок якої окупанти відрізані від постачання боєприпасів та палива.
  • У Токмаку і Молочанську окупанти розпочали евакуацію своїх підрозділів та важкої техніки. Водночас ворог "завозить" мобілізованих для підкріплення особового складу на цьому напрямку, побоюючись наступу ЗСУ. 
Автор: Анастасія Лукашевська