Вибух автомобіля поліції на Херсонщині: у лікарні померли ще 2 правоохоронців

Під час розмінування Херсонщини 7 грудня трапилася трагедія – автомобіль черкаських правоохоронців підірвався на ворожій міні. У лікарні від травм померли ще 2 співробітників поліції, таким чином кількість жертв зросла до 6.

Медики 10 днів боролися за життя 2 поліцейських. Однак, на жаль, їх врятувати не вдалося.

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Що відомо про загиблих

Черкаські правоохоронці після вибуху автомобіля зазнали важких поранень і медики боролися за їхнє життя. На жаль, унаслідок поранень обірвалося життя:

старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка водія взводу № 1 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області;

водія взводу № 1 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області; лейтенанта поліції Михайла Пустовіта інспектора взводу № 2 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області.

У Національній поліції висловили свої співчуття рідним та близьким правоохоронців.

Вибух автомобіля поліції на Херсонщині: головне

Трагедія трапилася 7 грудня неподалік села Федорівка на Херсонщині. Правоохоронці вирушили на чергове завдання для перевірки інформації місцевих людей про залишений окупантами схрон.

Поліцейські прибули до місця, де раніше були позиції ворога. Вони вилучили боєприпаси, вибухові речовини та зброю для знищення. Повертаючись з завдання, правоохоронці потрапили у мінну пастку окупантів.

Троє правоохоронців загинули на місці, ще 1 помер того ж дня у лікарні. Ще 2 поліцейським надають медичку допомогу.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих правоохоронців є начальник поліції Черкаської області Михайло Куратченко. Він допомагав колегам розміновувати території на півдні. Разом з ним того дня загинули: