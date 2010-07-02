Дим повсюди, палають будинки: все про потужний вибух на трасі біля Житомира

20:12, 02 липня

За інформацією Патрульної поліції у Житомирській області, у зв'язку з вибухом, що стався на 126 кілометрі автодороги М-06 Київ – Чоп поблизу села Березина, рух в обох напрямках перекрито.

В напрямку міста Рівне здійснюється об'їзд на 109 кілометрі – поворот на село Теснівка – через Головине в напрямку селища Черняхів,

– пояснили правоохоронці.

Натомість у напрямку Києва об'їзд здійснюється через розворот на 128 кілометрі (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине, виїзд через село Теснівку на 109 кілометрі автодороги М-06 Київ – Чоп.

Інший варіант – на 140 кілометрі (розв'язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине, виїзд через село Теснівку на 109 кілометрі автодороги М-06 Київ – Чоп.