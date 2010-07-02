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24 Канал Новини України Дим повсюди, палають будинки: все про потужний вибух на трасі біля Житомира
2 липня, 20:10
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Дим повсюди, палають будинки: все про потужний вибух на трасі біля Житомира

Поліна Буянова

Ввечері 2 липня на автозаправній станції неподалік Житомира прогримів потужний вибух. Наразі на місці події працюють усі екстрені служби, медики та правоохоронці.

Що відомо про вибух поблизу Житомира та наслідки – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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На трасі Житомир – Київ стався вибух

 

20:12, 02 липня

У Патрульній поліції прокоментували ситуацію

За інформацією Патрульної поліції у Житомирській області, у зв'язку з вибухом, що стався на 126 кілометрі автодороги М-06 Київ – Чоп поблизу села Березина, рух в обох напрямках перекрито.

В напрямку міста Рівне здійснюється об'їзд на 109 кілометрі – поворот на село Теснівка – через Головине в напрямку селища Черняхів, 
– пояснили правоохоронці.

Натомість у напрямку Києва об'їзд здійснюється через розворот на 128 кілометрі (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине, виїзд через село Теснівку на 109 кілометрі автодороги М-06 Київ – Чоп. 

Інший варіант – на 140 кілометрі (розв'язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине, виїзд через село Теснівку на 109 кілометрі автодороги М-06 Київ – Чоп.

20:07, 02 липня

Мешканцям Житомирщини рекомендують зачинити вікна

У Житомирській ОВА повідомили, що до з'ясування всіх обставин жителям рекомендовано:

  • зачинити вікна;
  • мінімізувати перебування на вулиці;
  • пити більше води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
20:04, 02 липня

Де саме стався вибух

У Нацполіції заявили, що точне місце вибуху ще встановлюють, а АЗС зазнала пошкоджень.

Водночас голова Глибочицької громади Сергій Сокальський у коментарі Суспільному сказав, що вибух міг статись на складі промислового підприємства у селі Березина.

20:01, 02 липня

Що кажуть у поліції

У поліції повідомили, що вибух стався 2 липня близько 18:00 поблизу села Березина Глибочицької громади на Житомирщині.

На місці події працюють фахівці ДСНС, слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та відділу поліції №1 Житомирського райуправління, патрульні поліцейські та медики.

З'ясування обставин вибуху триває.
 

19:53, 02 липня

Вибух прокоментували в Житомирській міськраді

О 18:58 в Житомирській міській раді заявили, що на трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці.

Там зазначили, що причини інциденту наразі встановлюються. На місце також оперативно виїхали всі екстрені служби.
 