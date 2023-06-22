У Києві через вибух у багатоповерхівці врятували жінку: ще двох людей досі шукають
Джерело:КМВА
У Києві прогримів вибух у 16-поверхівці. Внаслідок цього є загиблі, однак ще двох мешканців будинку досі не знайшли.
О 10 ранку з будинку вдалося врятувати ще одну жінку. Наразі їй надається вся необхідна допомога.
Зверніть увагу Верхня стіна будинку у Києві почала обвалюватися: рятувальні роботи призупинили
Двох мешканців будинку досі не знайшли
Як розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Києва Дмитро Шумейко, пошук людей у столиці ще триває. Станом на ранок відомо, що двох мешканців будинку досі не знайшли.
До речі, особу одного з двох загиблих встановлено – це чоловік.
Окрім цього, як повідомляє мешканець багатоповерхівки, з вікна 10 поверху відразу після вибуху вистрибнула людина. Інформація перевіряється. Офіційно про випадок не повідомляли.
З будинку врятували жінку
У КМВА повідомили, що о 9:30 рятувальники отримали інформацію, що в будинку, ймовірно, можуть ще залишатися люди. О 10:00 було евакуйовано жінку. Наразі їй надається перша медична допомога.
У ДСНС зазначили, що станом на 10:30 з будинку врятовано 20 осіб, 5 постраждало. На жаль, 2 людини загинуло. Роботи тривають.
Врятована жінка / фото ДСНС України
Що кажуть у поліції
Правоохоронці розповіли, що внаслідок вибуху в будинку у Дніпровському районі Києва загинуло двоє чоловіків. Один із них 1945 року народження, дані іншого встановлюються.
Станом на 11:00 відомо про 5 потерпілих. Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події тривають. На місці працюють слідчі, криміналісти, рятувальники та поліцейські-психологи.
Вибух у багатоповерхівці Києва: все, що відомо
- Вибух у Дніпровському районі Києва пролунав близько 3:30. Люди, які мали змогу, почали рятуватися, вибігаючи на вулицю. Спершу мешканці будинку подумали, що прилетіла ракета. До того ж люди відчували вібрацію та сморід газу.
- Станом на ранок відомо, що кількість постраждалих внаслідок вибуху в столичній багатоповерхівці зросла до 5.
- Через вибух сталось руйнування на 7 та 8 поверхах. Площа пожежі становила 250 квадратних метрів. Зруйновано 4 квартири.
- Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.
- До ліквідації наслідків залучено 70 осіб та 13 одиниць техніки. На місці працюють психологи ДСНС.
- До речі, рятувальникам довелося призупинити рятувальну операцію через ризик обвалу будинку. Так, існує ризик, що кількість пошкоджених квартир збільшиться. Працівники ДСНС розповіли, що верхні квартири 16-поверхівки почали обвалюватися.
- Працівники ДСНС намагаються зрозуміти, чи є можливість далі проводити рятувальні роботи та чи буде це безпечно для самих рятувальників.