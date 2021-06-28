У столиці Бангладеш пролунав вибух: понад 50 постраждалих, є жертви
28 червня 2021 , 05:40Читать новость на русском
Джерело:The Daily Star
У столиці Бангладеш місті Дакка стався вибух у триповерховому будинку. Внаслідок нього загинули щонайменше семеро людей, ще понад 50 постраждали.
Вибух стався в районі Могбазар. Внаслідок вибуху постраждали 7 прилеглих будівель і 3 автобуси.
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Деталі інциденту
Вибух трапився на першому поверсі триповерхової будівлі, де розташовані салон електроніки, ресторан, точки продажу м'яса і кондитерська.
Рятувальники отримали повідомлення про інцидент близько 19:35 за місцевим часом. На місце події одразу відправили 14 пожежних підрозділів.
Причини вибуху
- Серед найімовірніших причин того, що сталося, назвали вибух газу.
- Поліція виключила можливість теракту чи інші навмисні дії.
Район Могбазар у столиці Бангладеш: карта